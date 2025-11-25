Umrla jezikoslovka i filologinja Diana Stolac

Radila je dvije godine na Filozofskom fakultetu u Pragu nakon čega 1982. godine dolazi na Sveučilište u Rijeci, gdje je na današnjem Filozofskom fakultetu radila kao asistentica, docentica, izvanredna i redovita profesorica. Tijekom svoje bogate karijere istaknula se u nastavnome radu kao nositeljica ili suradnica na mnogobrojnim kolegijima na studijskim programima prijediplomske, diplomske i poslijediplomske doktorske razine, a na svim je tim razinama studija osmislila i pokrenula niz novih kolegija iz područja povijesti hrvatskoga jezika, sintakse hrvatskoga standardnog jezika, povijesne sintakse te sociolingvistike, navodi Sveučilište u Rijeci.