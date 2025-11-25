Umrla jezikoslovka i filologinja Diana Stolac

Ugledna hrvatska jezikoslovka i filologinja, profesorica emerita Sveučilišta u Rijeci Diana Stolac umrla je u Rijeci u 69. godini života, nakon kratke i teške bolesti, izvijestilo je u utorak riječko Sveučilište.
Studirala je i stekla naziv doktorice znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Radila je dvije godine na Filozofskom fakultetu u Pragu nakon čega 1982. godine dolazi na Sveučilište u Rijeci, gdje je na današnjem Filozofskom fakultetu radila kao asistentica, docentica, izvanredna i redovita profesorica. Tijekom svoje bogate karijere istaknula se u nastavnome radu kao nositeljica ili suradnica na mnogobrojnim kolegijima na studijskim programima prijediplomske, diplomske i poslijediplomske doktorske razine, a na svim je tim razinama studija osmislila i pokrenula niz novih kolegija iz područja povijesti hrvatskoga jezika, sintakse hrvatskoga standardnog jezika, povijesne sintakse te sociolingvistike, navodi Sveučilište u Rijeci.
Posebnu znanstvenu vrijednost za Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci ima suradnja koja je na njezinu inicijativu ostvarena s Institutom za hrvatski jezik u Zagrebu, a vezana je uz poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“.
Na matičnom Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci bila je predstojnica Katedre za hrvatski jezik te u više mandata pročelnica Odsjeka.
Objavila je velik broj radova i knjiga s temama iz povijesti hrvatskoga jezika, sintakse, sintaktosemantike, gramatikologije, terminologije, hrvatskoga jezika kao nasljednog jezika, standardizacije hrvatskoga jezika i njegova normiranja te je organizirala i sudjelovala u organizaciji mnogobrojnih međunarodnih znanstvenih skupova, kao što su niz skupova Riječki filološki dani i drugi.
Za svoj rad je dobila brojne ugledne nagrade i priznanja.
Kao predstavnica Sveučilišta u Rijeci imenovana je 2024. godine članicom Vijeća za hrvatski jezik, savjetodavnoga tijela Vlade RH.
