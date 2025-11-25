Oglas

u 69. godini života

Umrla jezikoslovka i filologinja Diana Stolac

author
Hina
|
25. stu. 2025. 21:26
svijeća -pixabay
Andreas Lischka from Pixabay

Ugledna hrvatska jezikoslovka i filologinja, profesorica emerita Sveučilišta u Rijeci Diana Stolac umrla je u Rijeci u 69. godini života, nakon kratke i teške bolesti, izvijestilo je u utorak riječko Sveučilište.

Oglas

Studirala je i stekla naziv doktorice znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 

Radila je dvije godine na Filozofskom fakultetu u Pragu nakon čega 1982. godine dolazi na Sveučilište u Rijeci, gdje je na današnjem Filozofskom fakultetu radila kao asistentica, docentica, izvanredna i redovita profesorica. Tijekom svoje bogate karijere istaknula se u nastavnome radu kao nositeljica ili suradnica na mnogobrojnim kolegijima na studijskim programima prijediplomske, diplomske i poslijediplomske doktorske razine, a na svim je tim razinama studija osmislila i pokrenula niz novih kolegija iz područja povijesti hrvatskoga jezika, sintakse hrvatskoga standardnog jezika, povijesne sintakse te sociolingvistike, navodi Sveučilište u Rijeci. 

Posebnu znanstvenu vrijednost za Odsjek za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci ima suradnja koja je na njezinu inicijativu ostvarena s Institutom za hrvatski jezik u Zagrebu, a vezana je uz poslijediplomski doktorski studij „Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika“.

Na matičnom Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Rijeci bila je predstojnica Katedre za hrvatski jezik te u više mandata pročelnica Odsjeka.

Objavila je velik broj radova i knjiga s temama iz povijesti hrvatskoga jezika, sintakse, sintaktosemantike, gramatikologije, terminologije, hrvatskoga jezika kao nasljednog jezika, standardizacije hrvatskoga jezika i njegova normiranja te je organizirala i sudjelovala u organizaciji mnogobrojnih međunarodnih znanstvenih skupova, kao što su niz skupova Riječki filološki dani i drugi.

Za svoj rad je dobila brojne ugledne nagrade i priznanja. 

Kao predstavnica Sveučilišta u Rijeci imenovana je 2024. godine članicom Vijeća za hrvatski jezik, savjetodavnoga tijela Vlade RH.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Diana Stolac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ