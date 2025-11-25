Oglas

Maksimirska

FOTO / Kaos u Zagrebu: Pokupio četiri parkirana vozila pa se zaletio u servis automobila

N1 Info
25. stu. 2025. 21:13
Auto se zaletio u izlog. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL

Automobil je u utorak predvečer na zagrebačkoj Maksimirskoj cesti sletio s ceste i zabio se u ogradu trgovine automobilima

"Oko 17:45, vozilo je naletjelo na četiri parkirana vozila i ogradu", doznaje Večernji list u zagrebačkoj policiji. Vozač je prebačen u KB Dubrava. Navodno je lakše ozlijeđen

Na terenu su i vatrogasci, ali i policija koja tek mora utvrditi zbog čega je došlo do nesreće, je li vozaču možda pozlilo ili je nešto drugi posrijedi.  

25.11.2025., Maksimirska cesta 282, Zagreb - Auto se zaletio u izlog. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Auto se zaletio u izlog. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Maksimirska cesta 282, Zagreb - Auto se zaletio u izlog. Photo: Luka Antunac/PIXSELL
Hitne službe Ozlijeđeni Prometna nesreća Sudar vozila Zagreb

