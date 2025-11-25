Maksimirska
FOTO / Kaos u Zagrebu: Pokupio četiri parkirana vozila pa se zaletio u servis automobila
Automobil je u utorak predvečer na zagrebačkoj Maksimirskoj cesti sletio s ceste i zabio se u ogradu trgovine automobilima
"Oko 17:45, vozilo je naletjelo na četiri parkirana vozila i ogradu", doznaje Večernji list u zagrebačkoj policiji. Vozač je prebačen u KB Dubrava. Navodno je lakše ozlijeđen
Na terenu su i vatrogasci, ali i policija koja tek mora utvrditi zbog čega je došlo do nesreće, je li vozaču možda pozlilo ili je nešto drugi posrijedi.
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Luka Antunac/PIXSELL
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare