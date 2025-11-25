Oglas

Sve je više oboljelih od gripe, najviše ih je u tri županije. Imamo najnovije podatke

author
N1 Hrvatska , Ružica Sabljić
|
25. stu. 2025. 18:40
02.01.2024., Zagreb - Ilustracija za gripu Photo: Josip Regovic/PIXSELL
Josip Regovic/PIXSELL

Broj oboljelih od gripe u Hrvatskoj nastavlja rasti – Hrvatski zavod za javno zdravstvo do sada je ove sezone zaprimio ukupno 2.419 prijava, od čega čak 785 samo u posljednjem, 47. tjednu.

Uspredbe radi, u Hrvatskoj je tijekom prvih sedam tjedana (40. – 46. tjedan) sezone gripe 2025./2026., zaključno sa 16. studenim 2025. godine pristiglo 1.634 prijava oboljelih od gripe, od čega je 564 prijava zaprimljeno u 46. tjednu.

prehlada, gripa, temperatura, začepljen nos, bolest
Pexels/Ilustracija

Vidljiv porast broja oboljelih

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) javili su nam najnovije podatke - do sada su zaprimili ukupno 2419 prijava oboljelih od gripe, od čega 785 samo u zadnjem 47. tjednu.

HZJZ svaki tjedan objavljuje podatke na njihovoj web stranici.

Prednjače tri županije

Najveći broj oboljelih od gripe bilježe Splitsko-dalmatinska, Istarska i Dubrovačko-neretvanska županija.

Tko je najugroženiji?

Kao i svake sezone, najugroženiije skupine su starije osobe i osobe s težim kroničnim bolestima, odgovorili su nam iz HZJZ-a.

Prema posljednjim podacima, do 16.11. zbog gripe je bilo hospitalizirano 59 osoba, od toga dvije osobe na JIL-u.

Navode da je nemoguće predvidjeti kada se očekuje najgori val gripe i najveći broj oboljelih.

Simptomi gripe

Simptomi se ove godine ne razlikuju od uobičajenih simptoma gripe koji se javljaju svake godine s epidemijom gripe - iznenadno povišena temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima i zglobovima, suhi kašalj, zimica, umor, slabost, grlobolja, tvrde.

HZJZ
HZJZ

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više, navode.

Teme
HZJZ Hrvatska gripa sezona gripe simptomi gripe zdravlje

