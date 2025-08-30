Umro Renato Janušić: "Zauvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh, toplu riječ i znanje"

Renato Janušić bio je specijalist otorinolaringologije i kirurg glave i vrata.
Oglas
Preminuo je Renato Janušić, poznati hrvatski kirurg i stručnjak za bolesti štitnjače.
"S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi kolega, primarijus Renato Janušić, specijalist otorinolaringologije i kirurg glave i vrata. Obitelji Janušić izražavamo najdublju i najiskreniju sućut, a ujedno i beskrajnu zahvalnost za sve što je primarijus tijekom godina učinio, nesebično posvećujući svoj rad i znanje liječenju štitnjača. Zauvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh, toplu riječ i znanje koje je nesebično prenosio na sve nas. Njegov trag je neizbrisiv i ostat će zauvijek u našim srcima", napisali su iz Poliklinike Sinteza.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas