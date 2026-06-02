VIDEO / Ostavili male pse na cesti u Pločama. Grad: Ovo se neće tolerirati
Jučer je na području Ploča zabilježen slučaj napuštanja štenaca uz prometnicu
Grad je oštro osudio napuštanje štenaca, nazvavši taj čin krajnje neodgovornim i neprihvatljivim. Upozorili su kako se radi o grubom kršenju zakona, ali i ozbiljnom ugrožavanju sigurnosti ljudi i imovine.
"Napominjemo da je napuštanje životinja zabranjeno Zakonom o zaštiti životinja te predstavlja kažnjivo djelo za koje su propisane sankcije. Osoba koja ostavi životinju prepustenu samu sebi ne ugrožava samo njezinu dobrobit, već stvara i izravnu opasnost za sve sudionike u prometu. Životinja na kolniku može dovesti do prometnih nesreća s teškim posljedicama po ljudske živote i zdravlje. To može biti nečije dijete, nečija majka, nečiji otac, nečija baka, nečiji djed", napisali su iz Grada.
Dodali su da su na terenu komunalni redari koji poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi locirali životinje i spriječili nastanak težih posljedica. Po završetku postupanja, cijeli slučaj bit će prijavljen Policijskoj postaji radi utvrđivanja odgovornosti i poduzimanja daljnjih zakonom propisanih radnji.
"Pozivamo građane na odgovorno ponašanje i podsjećamo da briga o životinjama nije stvar osobnog izbora nego zakonska i moralna obveza svakog vlasnika. Napuštanje životinja nije rješenje i neće se tolerirati", zaključili su.
