40 POSTO MANJE ILEGALACA
Komisija preporučila ukidanje graničnih kontrola u članicama šengenskog prostora
Europska komisija u utorak je preporučila članicama Europske unije postupno ukidanje graničnih kontrola unutar šengenskog prostora.
Austrija, Danska, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Norveška, Slovenija i Švedska posljednjih su godina uvele privremene granične kontrole iako su članice šengenskog prostora.
Pod određenim uvjetima, poput "stvarne i legitimne zabrinutosti povezane sa sigurnosnim prijetnjama i migracijskom situacijom", to je u skladu s pravom Europske unije, priopćila je Komisija.
Granične kontrole na svim njemačkim državnim granicama na snazi su od rujna 2024. godine. Od tada su produljivane tri puta – posljednji put do sredine rujna 2026. godine.
Maksimalno trajanje ranične kontrole - dvije godine
Europski povjerenik za migracije Magnus Brunner naglasio je da su "ilegalni prelasci granica 2026. pali za dodatnih 40 posto".
EU dodatno "uvodi najmodernije sustave upravljanja granicama u svijetu”, rekao je Brunner, što članicama omogućuje da "rade na postupnom ukidanju kontrola na unutarnjim granicama".
"Dostupne su učinkovitije i djelotvornije alternative kontrolama na unutarnjim granicama”, uključujući policijske provjere, mobilnu biometrijsku identifikaciju i tehnologije za praćenje vozila, navode iz Komisije.
Komisija nije precizirala do kad bi granične kontrole trebale biti ukinute, no naglasila je da "u načelu, maksimalno trajanje granične kontrole na unutarnjim granicama ne smije biti dulje od dvije godine”.
