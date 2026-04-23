UPUZ reagirao na optužbe HUBOL-a: Naša članarina je dobrovoljna i iznosi 0,60 eura

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ-HR) odbacila je u četvrtak optužbe Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) o netransparentnom trošenju javnog novca, istaknuvši kako je članarina u toj udruzi dobrovoljna i iznosi samo 0,60 eura mjesečno po zaposleniku.
Reagirajući na jučerašnje navode HUBOL-a da dio zdravstvenih ustanova ne otkriva iznose uplaćene UPUZ-u te da se radi o potencijalno stotinama tisuća eura javnog novca, iz UPUZ-a ističu da je njihovo financiranje zakonito i transparentno, a članarina dobrovoljna.
"Financiranje kao i zakonitost rada udruge je vrlo jasno i transparentno, a da su nas pitali - mi bismo im odgovorili na to", poručili su.
Navode kako članarina iznosi 60 centi mjesečno po zaposleniku, dok je ukupni proračun udruge u 2024. iznosio 947.000 eura, od čega se oko polovice odnosi na članarine, a ostatak na projekte i druge aktivnosti. Dodaju da udruga ima devet zaposlenih te članicama pruža pravnu, ekonomsku i savjetodavnu podršku.
Pozvali su HUBOL i Hrvatsku liječničku komoru (HLK) da objave podatke o prihodima, članstvu i poslovima vezanim uz zdravstveni sustav.
U priopćenju ističu i kako se HLK financira obveznim članarinama liječnika, navodeći da je Komora u 2024. uprihodila više od šest milijuna eura.
"Napadi na UPUZ nisu slučajni – oni su reakcija na otpor prema modelima koji vode prema tihoj privatizaciji javnog zdravstva", stoji u priopćenju, u kojem HUBOL nazivaju i "produženom rukom" HLK-a.
Zagovaraju i dodatnu regulaciju javno-privatnog rada liječnika. Kako kažu, potrebna je dodatna i preciznija regulacija tog područja kako bi se osigurala jasna pravila rada i veća transparentnost.
Na kraju pozivaju nadležna tijela da razmotre ograničenje visine članarine HLK-a.
"Pozivamo zdravstvenu administraciju da, s obzirom na to da je članarina HLK obvezna i propisana zakonom, razmotri mogućnost administrativnog ograničenja visine članarine, kako bi se svi liječnici zaštitili od neprimjerenog i neopravdanog financijskog nameta", zaključili su.
