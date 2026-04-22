HUBOL upozorava na netransparentne uplate zdravstvenih ustanova UPUZ-u

Hrvatska udruga bolničkih liječnika (HUBOL) upozorila je u srijedu na, kako navodi, netransparentno trošenje javnog novca u dijelu zdravstvenih ustanova koje odbijaju otkriti koliko su sredstava u posljednjih pet godina uplatile Udruzi poslodavaca u zdravstvu (UPUZ), procjenjujući da se radi o stotinama tisuća eura.
Iz HUBOL-a su priopćili da je u veljači, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, od 170 zdravstvenih ustanova zatražio podatke o uplatama UPUZ-u za razdoblje od 2021. do 2025., pri čemu je do sada utvrđeno da su najmanje 142 javne zdravstvene ustanove članice te udruge.
Udruga upozorava i na, kako tvrdi, koordinirano odbijanje dijela ustanova da dostave tražene podatke, navodeći da su pojedini odgovori bili identični. Kao ustanove koje i dalje ne dostavljaju jasne podatke HUBOL izdvaja opće bolnice u Karlovcu, Sisku i Vinkovcima, domove zdravlja Zagreb Istok, Zagreb Centar i Splitsko-dalmatinske županije te zavode za hitnu medicinu Bjelovarske i Šibenske županije.
Prema navodima HUBOL-a, dio ravnatelja odbija objavu podataka uz obrazloženje da se članarine UPUZ-u plaćaju iz “vlastitih prihoda” ustanova, što udruga ocjenjuje neprihvatljivim jer se, kako ističu, i ti prihodi ostvaruju unutar javnog sustava.
“Takozvani vlastiti prihodi nisu privatni novac ravnatelja, već sredstva nastala u javnom sustavu, radom zaposlenika i korištenjem javne infrastrukture. Tvrdnje da to nije javni novac predstavljaju pokušaj izbjegavanja kontrole nad trošenjem u sustavu koji kronično pati od manjka resursa”, poručuju iz HUBOL-a.
Udruga također odbacuje tvrdnje pojedinih ustanova da su traženi podaci javno dostupni, navodeći da se u objavljenim financijskim izvješćima rashodi prikazuju zbirno, bez pojedinačnih iznosa isplata prema konkretnim primateljima poput UPUZ-a.
HUBOL smatra da je riječ o opstrukciji prava na pristup informacijama te je, kako navodi, u pojedinim slučajevima već zatražio postupanje Povjerenika za informiranje. Od Ministarstva zdravstva traži da ispita trošenje sredstava u javnom zdravstvenom sustavu.
Najavljuju da će, nakon što prikupe preostale odgovore, objaviti ukupni iznos sredstava koji je u pet godina iz javnog zdravstva isplaćen UPUZ-u.
