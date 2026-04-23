Božinović o dojavama o bombama: Dolaze s lažnih e-mail adresa izvan Hrvatske

23. tra. 2026. 11:42
Davor Božinović
O masovnim dojavama o bombama posljednjih nekoliko dana u hrvatskim školama i trgovačkim centrima pred medijima je govorio ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Policija je izašla na svaku dojavu"

Ministar je naveo da je u posljednjih nekoliko dana bilo stotinjak takvih dojava o bombama:

"Te dojave su prisutne i u susjednim zemljama - Sloveniji, Srbiji, BiH, Crnoj Gori. Policija ostvaruje suradnju s međunarodnim partnerima, Europolom, američkim agencijama. Ono što znamo je da niti jedna od tih dojava nije predstavljala opasnost za sigurnost hrvatskih građana. Policija je izašla na svaku dojavu i to će uvijek raditi. Svi nalazi policijski i protueksplozijskih timova su bili negativni."

Otkrio detalje istrage

"U ovom trenutku mogu reći da se te dojave šalju s lažnih e-mail adresa i one su izvan Republike Hrvatske i zato ostvarujemo suradnju. Dosta toga ima u Europi u posljednje vrijeme. Ostvarujemo suradnju kako bi se učinilo sve da se identificira one koji to rade", dodao je ministar.

