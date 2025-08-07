Ured pravobranitelja za djecu za N1 komentirao snimku djece koja uzvikuju ZDS

Imajući u vidu video snimku, podsjećamo na obvezu medija na zaštitu osobnosti i integriteta djece prikrivanjem njihova identiteta prilikom medijskog izvještavanja, odnosno svih podataka prema kojima se on može otkriti, posebice u situaciji u kojoj bi mu medijsko izlaganje moglo štetiti. Važno je uvijek promisliti o mogućoj štetnosti za dijete, te prije objave medijskog sadržaja procijeniti može li ono ugroziti ili osramotiti dijete, naštetiti mu, ugroziti njegovu privatnost, odnosno uznemiriti ga. Jednom objavljeni podaci o djeci postaju dostupni svima, te se mogu koristiti u različite svrhe, pa i na štetu djece", napisali su.