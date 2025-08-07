Ured pravobranitelja za djecu za N1 komentirao snimku djece koja uzvikuju ZDS

Ured pravobranitelja za djecu za N1 je komentirao snimku koja se proširila mrežama i na kojoj se vidi dječak koji je postrojio drugu djecu te uz igru glasno uzvikuju pozdrav ZDS.
Oglas
"Ured pravobranitelja za djecu prati ovu temu putem medijskih objava te pritužbi građana koje, u skladu s našim ovlastima, prosljeđujemo nadležnim tijelima radi procjene i poduzimanja eventualnih mjera u skladu s pozitivnim propisima.
Smatramo da svakako treba voditi računa o tome s kakvim sadržajima djeca dolaze u doticaj te jesu li oni primjereni njihovoj dobi i zrelosti. Ured naglašava da razvoj osobnog i kulturnog identiteta, uključujući i osjećaj pripadnosti domovini, ima važno mjesto u odgoju djece. Takav osjećaj pripadnosti treba se temeljiti na vrijednostima koje ujedinjuju – dostojanstvu, odgovornosti, solidarnosti i međusobnom poštovanju, ne na porukama koje mogu izazvati sukob ili isključivanje.
U ovakvim slučajevima Ured preporučuje da nadležna tijela procijene okolnosti i, prema potrebi, poduzmu mjere u najboljem interesu djeteta, uz uvažavanje uloge obitelji. Također, Ured redovito zagovara preventivne programe koji djeci omogućuju izgradnju pozitivnog identiteta, razvijaju kritičko mišljenje te ih uče aktivnom, nenasilnom i odgovornom građanstvu.
Imajući u vidu video snimku, podsjećamo na obvezu medija na zaštitu osobnosti i integriteta djece prikrivanjem njihova identiteta prilikom medijskog izvještavanja, odnosno svih podataka prema kojima se on može otkriti, posebice u situaciji u kojoj bi mu medijsko izlaganje moglo štetiti. Važno je uvijek promisliti o mogućoj štetnosti za dijete, te prije objave medijskog sadržaja procijeniti može li ono ugroziti ili osramotiti dijete, naštetiti mu, ugroziti njegovu privatnost, odnosno uznemiriti ga. Jednom objavljeni podaci o djeci postaju dostupni svima, te se mogu koristiti u različite svrhe, pa i na štetu djece", napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas