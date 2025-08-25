Urušila se fasada zgrade u centru Zagreba, dijelovi padali na pločnik

Jutros je, na adresi Haulikova 2 u Zagrebu, došlo do padanja dijelova fasadne žbuke sa stambene zgrade. Odron se dogodio na pročelju koje gleda prema ulici.
Na teren su izašli pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba koji su brzo uklonili veće dijelove žbuke s javne površine, dok su sitnije krhotine pometene uz samu zgradu i čekaju konačno uklanjanje.
Pločnik ispred ulaza i pročelja zgrade ograđen je trakom upozorenja zagrebačkih vatrogasaca, a prolazak pješaka tim dijelom Haulikove ulice trenutačno nije dopušten, javlja Jutarnji list.
Na objektu su vidljiva oštećenja nastala uslijed odvajanja žbuke, a tragovi su primjetni od prizemlja pa sve do viših katova. Odron je zahvatio više razina pročelja, ali nije poznato je li sva oguljena žbuka otpala danas ujutro ili je riječ o dugotrajnijem procesu.
Prema dostupnim podacima i izjavama stanara, nasreću nitko nije ozlijeđen iako je riječ o ulici u neposrednoj blizini Glavnog kolodvora. Stanari se nadaju da će pločnik i kolnik ispred zgrade uskoro biti u potpunosti očišćeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
