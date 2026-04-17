USKOK pokrenuo istragu protiv 10 osumnjičenih zbog utaje poreza u pružanju taksi usluga

Uskok je, temeljem policijske prijave, u petak pokrenuo istragu protiv desetero osumnjičenih za utaju gotovo pet milijuna eura poreza nizom nezakonitosti prilikom pružanja usluga taksi prijevoza, a za sedmero ih je zatražio određivanje istražnog zatvora.
Ne navodeći identitete Uskok je objavio da je istragom obuhvaćeno devetero hrvatskih državljana, okrivljenik s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Bosne i Hercegovine te jedna tvrtka.
Policija je priopćila da je kazneno prijavila devet muškaraca starosti od 26 do 55 godina, 30-godišnju ženu i jednom tvrtku zbog sumnje u zločinačko udruživanje, utaju poreza ili carine, pomaganje u tom nedjelu te pranje novca.
Prema sumnjama istražitelja glavni osumnjičenici vodili su mrežu povezanih tvrtki na području Zagreba, Zadra, Posedarja i Špišić Bukovice kroz koje su organizirali prijevoz putnika.
Prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik su bili nositelji svih odluka vezanih za poslovanje tvrtki agregatora i koordiniranje flota vozača. Djelovali su tako da su prebacivali poslovanja i vozače s društva koje bi prethodno opteretili dugom nastalim njihovom zlouporabom sustava PDV-a, na novo društvo, kažu u policiji.
Skupina je, prema sumnjama, sustavno izbjegavala plaćanje PDV-a tako da su prikazivali lažne račune, umanjivali porezne obveze i davali netočne ili nikakve podatke Poreznoj upravi.
Također su otvarali nova poduzeća i na njih prebacivali poslovanje i vozače kako bi izbjegli dugove i ostali ispod praga za ulazak u sustav PDV-a.
Ostali osumnjičenici pomagali su u operativnom dijelu – komunicirali s vozačima, sklapali ugovore i vodili evidenciju, a jedan od njih izdavao je lažne račune kako bi se dodatno smanjio porez.
Ukupna šteta za državni proračun procjenjuje se na najmanje 4,86 milijuna eura, a dio novca osumnjičenimci su podizali u gotovini i međusobno dijelili.
Od svibnja do prosinca 2024. drugoosumnjičeni je navodno prenio 240.000 eura na račun okrivljene tvrtke u kojoj je odgovorna osoba bila njegova supruga koja je novac ulagala u gospodarske djelatnosti tvrtke.
Uskok je izvijestio da će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv sedmero okrivljenika, dok za preostale okrivljenike nije bilo osnova za predlaganje istražnog zatvora.
