Više osoba osumnjičenih da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile gospodarska kaznena djela uhićeno je u novoj akciji Uskoka i policije u srijedu ujutro na zagrebačkom i zadarskom području, a neslužbeno se doznaje da je riječ o vlasnicima taksi tvrtki koji su izbjegavali plaćanje poreza.

Uskok je ne otkrivajući detalje objavio da su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji poput pretresa na području Zagreba, Zagrebačke i Zadarske županije.

Zagrebačka policija objavila je da su s kolegama s koprivničko-križevačkog i zadarskog područja jutros započeli realizaciju kriminalističkog istraživanja zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela utaje poreza ili carine te pomaganja u tom nedjelu, a sve u sastavu zločinačkog udruženja kao i pranja novca.

U sklopu kriminalističkog istraživanja provode se uhićenja i hitne dokazne radnje u odnosu na više fizičkih osoba kao i jednu pravnu osobu, dodaju u zagrebačkoj policiji.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene će predati pritvorskom nadzorniku, uz kaznenu prijavu Uskoku, kažu u policiji.

U Uskoku navode da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku hoće li protiv njih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor.