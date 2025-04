Uskok pokrenuo istragu protiv Šegona i Kralja

Podijeli :

USKOK je na svojim stranicama objavio da je pokrenuo istragu protiv dvojice okrivljenika zbog sumnje na trgovanje utjecajem. Radi se o Branku Šegonu, bivšem pomoćniku ministra financija Slavka Linića, te Tihomiru Kralju, tadašnjem zamjeniku ravnateljice Porezne uprave.

Uskok je, podsjetimo, prošli tjedan ispitao ovaj dvojac i to u sklopu slučaja vezanog za Zdravka Mamića koji ih je optužio da su od njega tražili mito od pola milijuna eura u vrijeme kad je ministar financija bio Slavko Linić.

Uskok je u jutrošnjem priopćenju opisao za što ih se tereti.

“USKOK je, na temelju rezultata izvida koje je samostalno proveo, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1956.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela trgovanja utjecajem.

Zatražili iznos od 500 tisuća eura

Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području Bosne i Hercegovine, od jedne osobe protiv koje su u tijeku bila dva kaznena postupka pred Županijskim sudom u Osijeku, zatražili iznos od 500.000,00 eura kao naknadu da kazneni postupci koji se vode protiv nje u svakom slučaju budu okončani u njenu korist”, piše Uskok.

Turudić u DORH-u primio Linića, Šegona i Kralja, objavljeno o čemu su pričali

“U prvom predmetu je tada bila donesena prvostupanjska presuda kojom je ta osoba proglašena krivom zbog kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i osuđena na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od šest godina i šest mjeseci, u odnosu na koju presudu je u tijeku bio žalbeni postupak pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske.

U drugom predmetu je tada trebala početi rasprava povodom potvrđene optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta kojom se ta osoba tereti za počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja i zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju počinjenog u sastavu zločinačkog udruženja”, piše Uskok.

“Toj osobi su I. i II. okr. kao protuuslugu ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupaka u njenu korist, koristeći autoritet temeljen na dugogodišnjem obnašanju visokih funkcija u Ministarstvu financija Republike Hrvatske, čije službe su bile uključene u postupanje u vezi razjašnjenja okolnosti spornih događaja zbog kojih je državno odvjetništvo protiv te osobe pokrenulo kaznene postupke, kao i povezanost s jednim zamjenikom glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske i bivšim ministrom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. Međutim, navedenu je ponudu ta osoba odbila”, piše Uskok.

USKOK se danas bavio i Zdravkom Mamićem?

Mamić teško optužio Šegona i Kralja

Podsjetimo, Zdravko Mamić u Mostaru je ranije teško optužio Šegona i Kralja.

Na konferenciji za novinare izjavio je: “Da vam kažem sad kakav sam ja još papak… Dolazili su meni razni spasioci, a vi kad ste u pustinji, vi sve gutate, tako se i ja pretvaram u papka. Jednog dana preko mog prijatelja iz Zagreba žele kontakt sa mnom bivši doministar Šegon i Tihomir Kralj, drugi i treći čovjek u toj lijevoj vladi. Tada je ministar bio Linić. Oni se nalaze triput sa mnom u restoranu u Ljubuškom i nude mi.

Mamić ih prozvao

“Tebi je sve napakirano, naše su službe to napakirale, mi imamo podršku Bajića, Linića i mi smo spremni tebe osloboditi, ali moraš nam dat 500 tisuća eura”. To je prvi put da me netko tražio novac, a da ga nisam dao. Ja sam rekao: “Nema problema, ali ne dam unaprijed”. Ali nakon trećeg puta što smo se našli, ja im nisam dao, oni odustaju. Dolazi novi odvjetnik i tko ulazi kod njega prvi radni dan? Šegon, Linić i Kralj… I ja tu stajem”, rekao je tada Mamić, prenosi Index.

Pritom je Mamić mislio sastanak Šegona, Linića i Kralja s novim glavnim državnim odvjetnikom Ivanom Turudićem koji je kasnije potvrdio da je Linića, Šegona i Kralja primio na njihovu inicijativu.

“Tema razgovora bilo je stanje kaznenih prijava koje su neki od njih podnijeli u razdoblju od 2011. do 2016. godine. Nakon što su informirani o ishodu kaznenih prijava, odnosno o donesenim državnoodvjetničkim odlukama, razgovor je završen”, izjavio je Turudić.

Mamić je optužbe, koje je iznio na konferenciji, ponovio na ispitivanju pred tužiteljima po nalogu USKOK-a.

