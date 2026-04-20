USKOK ušao i u Odbojkaški savez

USKOK i policija provjeravaju transakcije između Hrvatskog odbojkaškog saveza i male tvrtke, neslužbeno je potvrđeno za 24 sata.
USKOK i policija provjeravaju transakcije između Hrvatskog odbojkaškog saveza i male tvrtke Manavi Consulting u kojoj je prokurist poduzetnik Andrija Kević, neslužbeno je potvrđeno portalu 24sata.
Oni su ranije pisali i objavili kako je Odbojkaški savez posljednje dvije godine platio maloj tvrtki 30 posto za navodno posredovanje za sponzorstvo s Hrvatskom poštom. Od 300.000 eura koje su dobili od Hrvatske pošte, Hrvatski odbojkaški savez je Manaviju proslijedio 112.500 eura. Naime, ugovoreno je 30 posto provizije, a HOS na to plaća i PDV.
Viktor Šimunić je objavio i račun od prošle godine kojim je to plaćeno. Postoji sumnja da bi se moglo raditi o fiktivnom poslu jer je Hrvatska pošta za 24sata odgovorila da nikakvih posrednika nije bilo u sklapanju ugovora o sponzorstvu s HOS-om.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
