Stižu novi kriteriji za ubrzanje imenovanja sudaca

U svim postupcima imenovanja pravosudnih dužnosnika, i kod prvog imenovanja i kod napredovanja, planiraju se i postupovne izmjene za koje se smatra da će pridonijeti većoj učinkovitosti tih postupka, prvenstveno njihovom ubrzanju, i to kroz izmjene pravila o dostavi poziva i odluka Vijeća te kroz uvođenje pravila o presumiranom povlačenju prijava u slučaju neodaziva pojedinim fazama postupka.