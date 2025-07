"Mislim da to treba mijenjati tako da Split bude grad koji će imati turizam u službi kulture i sporta jer smatram da tu imamo ogromnu prednost. Predložio sam izmjene Zakona o izmjeni trgovine i Zakon o izmjeni ugostiteljskih djelatnosti koje bi Vlada trebala usvojiti. Nažalost, u noćnim satima se na gradskim ulicama mogu vidjeti ispijanje alkoholnih pića i loše scene. U centru imamo prodavaonice alkohola gdje ga mladi ljudi kupuju i mislim da to stvara veliki problem. Moramo vidjeti kako to mijenjati", upozorio je.