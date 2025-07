Đurđević o dopisu Ustavnog suda Sudu EU: "Dobro da su to učinili, ali mogli su i sami odlučiti"

"On ne može biti sud. Da biste bili sud morate biti neovisni i objektivni, a glavni državni odvjetnik ne može biti takav u vlastitoj stvari i to je protivno pravnom poretku. Ustavni sud je imao sve pretpostavke da sam odluči u tom predmetu i po mom mišljenju nije trebao slati to prethodno pitanje Sudu EU-a, ali s obzirom na sastav Ustavnog suda i neka izdvojena mišljenja ovo je bilo jedino moguće rješenje. Radi se o politički osjetljivom pitanju jer nema dvojbe da bi odluka bila protivna vladajućoj većini i protivna odluci glavnog državnog odvjetnika kojeg bira vladajuća većina"", smatra Đurđević.