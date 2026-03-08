Uzinić poslao poruku: Moramo biti svjesni koliko ste neravnopravno tretirane samo zato što ste žene

Ali nije dovoljno to samo prepoznati, kao što nije dovoljno tek priznati koliko tereta još uvijek nosite, osobito u obiteljskom životu. Potrebno je da postanemo svjesni koliko ste još uvijek zakinute i neravnopravno tretirane samo zato što ste žene. Potrebno je i da s vama ponesemo svoj dio tereta i odgovornosti te se zauzmemo za potrebne promjene.