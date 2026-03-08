Uzinić poslao poruku: Moramo biti svjesni koliko ste neravnopravno tretirane samo zato što ste žene

Povodom Međunarodnog dana žena riječki nadbiskup Mate Uzinić poslao je poruku u kojoj poziva na veće poštovanje, ravnopravnost i prepoznavanje nepravdi s kojima se i dalje suočavaju žene u društvu.
Oglas
"Drage žene, sestre i prijateljice,
Međunarodni dan žena podsjeća nas da je zauzimanje za dostojanstvo žena i njihova prava, i u društvu i u Crkvi, trajna zadaća svih nas.
Prečesto ne vidimo nepravde koje vas pogađaju. A kada o njima progovorite, vaše riječi ponekad doživljavamo kao napad, umjesto kao poziv u pomoć i poziv na obraćenje.
Isusov susret sa ženom Samarijankom u današnjem evanđelju pokazuje nam da je moguće i drukčije. Isus nas uči da su nam žene potrebne kao ravnopravne sugovornice i suradnice, a ne tek kao one koje šutke nose teret, bez prava glasa i bez mjesta u odlučivanju. To je put poštovanja, razgovora i vraćanja dostojanstva.
Ali nije dovoljno to samo prepoznati, kao što nije dovoljno tek priznati koliko tereta još uvijek nosite, osobito u obiteljskom životu. Potrebno je da postanemo svjesni koliko ste još uvijek zakinute i neravnopravno tretirane samo zato što ste žene. Potrebno je i da s vama ponesemo svoj dio tereta i odgovornosti te se zauzmemo za potrebne promjene.
Neka ovaj dan bude poticaj na promjenu i obraćenje, osobito u ovom korizmenom vremenu.
A vama, drage žene, hvala što postojite. Hvala vam za sve dobro koje činite.
Neka vas i sve nas prati Božji blagoslov.
Sretan vam Dan žena!", napisao je Mate Uzinić na Facebooku.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas