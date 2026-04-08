UŽIVO / Benčić: Čestitam, premijeru, dolazite ovdje kao rekorder

Saborski zastupnik Armin Hodžić pitao je ministra Bačići kada se može očekivati pronalazak modela temeljem kojega će makedonska i slovenska nacionalna manjina postati trajni vlasnici prostora u kojem rade i djeluju.

"Točno je da u Masarykovoj ulici u Zagrebu i slovenska nacionalna manjina i zajednica Makedonaca koriste prostore već više desetljeća. Sukladno zakonu postoji mogućnost da se udrugama civilnog društva mogu darovati prostori u kojima već sada obavljaju djelatnosti. Mi do sada nismo zaprimili zahtjev slovenske nacionalne manjine odnosno njihove udruge za darovanjem prostora. A, da im se taj prostor darovao moraju biti ispunjeni neki zahtjevi i u tom slučaju se može pristupiti darovanju i o tome smo obavijestili zajednicu.

Što se pak tiče makedonske nacionalne manjine ni oni nisu podnijeli zahtjev za darovanjem toh prostora. Spremni smo pristupiti darovanju ali moraju biti ispunjeni zahtjevi.", rekao je Bačić.