10. sjednica sabora
UŽIVO / Benčić: Čestitam, premijeru, dolazite ovdje kao rekorder
Nakon jednotjedne stanke, zastupnici su se okupili na desetoj sjednici Hrvatskog sabora koja će potrajati do 15. srpnja, a počinje aktualnim prijepodnevom na kojem će zastupnici postavljati pitanja premijeru i njegovim ministrima i uz jedan glas više u saborskoj većini, onaj HSS-a.
Članovi Vlade odgovarat će na 39 zastupničkih pitanja, a ždrijebom je odlučeno da će prvo pitanje postaviti nezavisni zastupnik Armin Hodžić dok će aktualac svojim pitanjem zatvoriti Magdalena Komes (HDZ).
Vladajući u desetu saborsku sjednicu ulaze pojačani za još jedan glas, Darka Vuletića čelnika HSS-a koji je, nakon što je HSS-ovac Krešo Beljak stavio mandat u mirovanje, odlukom stranke prešao u redove parlamentarne većine te ona sada broji 79 ruku.
Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je da će se tijekom 10. sjednice, do ljetne ustavne stanke, izmijeniti saborski Poslovnik kako bi se skratile rasprave klubova zastupnika, kao i pojedinačne te ukinule replike unutar kluba, a razmotrila bi se i eventualna izmjena koncepta aktualnog prijepodneva.
Na dnevnom redu desete sjednice Sabora za sada je 120 točaka, od kojih su više od polovice prijedlozi oporbenih klubova i zastupnika te izvješća pravobraniteljstava. Kuriozitet je da će se među njima raspravljati i izvješće pučke pravobraniteljice za 2023. godinu, dok su na dnevnom redu i Izvještaji o radu obveznih mirovinskih fondova za 2022. godinu te Izvještaj o radu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za 2022. godinu. Pristizat će i novi Vladini prijedlozi kojima će se proširivati dnevni red, a za očekivati su i dodatni oporbeni zakonski prijedlozi i inicijative.
Nakon aktualnog prijepodneva, premijer Andrej Plenković podnijet će Izvješće o održanom redovnom sastanku Europskog vijeća 19. ožujka na kojem se raspravljalo o situaciji u Ukrajini i Bliskom istoku te o konkurentnosti i jedinstvenom tržištu EU-a. Središnji dio rasprave na EV-u bio je posvećen jačanju konkurentnosti Europske unije i daljnjem produbljivanju jedinstvenog tržišta, pogotovo u kontekstu izmijenjenih geopolitičkih okolnosti i njihovog utjecaja na tržište energenata na globalnoj i europskoj razini.
U nastavku tjedna zastupnici će raspraviti Zakon o priuštivom stanovanju u drugom čitanju te dopune Zakona o tržištu kapitala u hitom postupku i izmjene Zakona o elektroničkim komunikacijama u drugom čitanju.
Sabor je ostao dužan izabrati tri nova ustavna suca, s obzirom na to da trojici dosadašnjih u nedjelju 12. travnja istječe mandat te predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda, budući da je to mjesto upražnjeno već više od godinu dana, no, kako su obje pregovaračke strane čvrsto ukopane u svojim rovovima, neizvjesno je kada i hoće li do novih izbora u tim sudskim instancama doći.
10:09
prije 6 min.
Plenković: Nema tko nije bio pokriven mjerama
"Inflatorni pritisci... Kad gledate što smo učinili u posljednjih pet godina krize koja je uzrokovana vanjskim pritiscima... pomogli smo svima, nema onih koji nisu pokriveni mjerama Vlade. Rezultat je da smo, za razliku od drugih članica EU-a, imali dvostruki ili trostruki rast u odnosu na njih."
10:05
prije 9 min.
Benčić: Dolazite ovdje kao rekorder
"Dolazite na Aktualac kao rekorder, neću vam čestitati, zbog najviše stope inflacije u eurozoni. Bila je dovoljna samo najava poskupljenja da imamo ovakav inflacijski udar. Istovremeno, ovdje kontinuirano dolazite i hvalite se da ste uložili devet milijardi eura u paket mjera. I u tome ste rekorder jer u odnosu na BDP, Hrvatska je najviše uložila u zauzdavanje inflacije, a imamo što? Najvišu stopu inflacije."
09:54
prije 21 min.
Hodžić postavio pitanje Bačiću
Saborski zastupnik Armin Hodžić pitao je ministra Bačići kada se može očekivati pronalazak modela temeljem kojega će makedonska i slovenska nacionalna manjina postati trajni vlasnici prostora u kojem rade i djeluju.
"Točno je da u Masarykovoj ulici u Zagrebu i slovenska nacionalna manjina i zajednica Makedonaca koriste prostore već više desetljeća. Sukladno zakonu postoji mogućnost da se udrugama civilnog društva mogu darovati prostori u kojima već sada obavljaju djelatnosti. Mi do sada nismo zaprimili zahtjev slovenske nacionalne manjine odnosno njihove udruge za darovanjem prostora. A, da im se taj prostor darovao moraju biti ispunjeni neki zahtjevi i u tom slučaju se može pristupiti darovanju i o tome smo obavijestili zajednicu.
Što se pak tiče makedonske nacionalne manjine ni oni nisu podnijeli zahtjev za darovanjem toh prostora. Spremni smo pristupiti darovanju ali moraju biti ispunjeni zahtjevi.", rekao je Bačić.
