DPD Croatia, koja posluje u sklopu globalne Geopost grupe, a u Hrvatskoj je nazočna od 2003. godine, lani je otvorila svoj distributivni centar pod imenom Adriatic Hub u poslovnoj zoni Bistra, u kojem se istovremeno obrađuju paketi za Hrvatsku i Sloveniju, a ukupna vrijednost investicije procjenjuje se na 23 milijuna eura, od čega vrijednost tehnološkog ulaganja iznosi 10 milijuna eura. Prostire se na 37.500 četvornih metara, a obrađuje 12 tisuća paketa po satu.