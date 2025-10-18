Ovo selo u Hrvatskoj proglašeno je jednim od najboljih na svijetu

UNWTO, Svjetska turistička organizacija u sklopu Ujedinjenih naroda, dodijelila je nagrade u kategoriji "Najbolje turističko selo 2025.", a među 52 sela iz svih svjetskih regija, nagrađeni su i Kaštelir-Labinci, u Istarskoj županiji, izvijestila je općina Kaštelir.
Inicijativa UN-ovog programa koji okuplja najbolja turistička sela pokrenuta je 2021. kako bi se unaprijedila uloga turizma u ruralnim područjima, očuvali krajolici, kulturna raznolikost, lokalne vrijednosti i kulinarske tradicije.
Nagrade "Najbolje turističko selo 2025" su dodijeljene 17. listopada u kineskom gradu Huzhou, 52 sela iz svih regija - Afrike, Amerike, Azije, Europe i Bliskog istoka primila su priznanje, odabrana između više od 270 prijava iz 65 država članica UN-ovog programa turizma.
Biti među nagrađenima iznimno je velika čast i predstavlja globalni uspjeh, istaknuli su iz Općine Kaštelir-Labinci.
U prijavi ocjenjivano devet elemenata, kulturni i prirodni resursi, održivost okoliša ....
Stručna komisija UNWTO-a u prijavi je ocjenjivala devet elemenata -kulturne i prirodne resurse, promicanje i očuvanje kulturnih resursa, ekonomsku održivost, socijalnu održivost, kao i održivost okoliša, razvoj turizma i integraciju lanca vrijednosti, upravljanje i prioritizaciju turizma, infrastrukturu i povezanost te zdravlje, sigurnost i zaštitu.
Kriterije za četiri elementa Kaštelir-Labinci su zadovoljili još 2021. kad su ušli u Program nadogradnje mreže najboljih turističkih sela svijeta, a od tada su prolazili proces razvoja pod mentorstvom UNWTO-a koje je uključivalo edukaciju te razmjenu iskustava i dobrih praksi.
Kaštelir-Labinci su u Program “Najbolja turistička sela prema UNWTO-u” ušli s planom da se razvijaju kao prepoznatljiva destinacija specifična po autohtonom ruralnom turizmu, a temeljnu ulogu igra usklađenost razvoja poljoprivrede i turizma te bogata ponuda raznolikih sadržaja prilagođena različitim ciljanim skupinama, dodaju iz općine.
U toj istarskoj općini više od polovice stanovnika bavi se nekim oblikom poljoprivredne proizvodnje, a bogata turistička ponuda, čiji su ključni segment proizvodi lokalnih OPG-ova, postala je nadaleko poznata, rekao je načelnik Općine Kaštelir-Labinci Đulijano Petrović.
Direktorica Turističke zajednice Općine Kaštelir-Labinci, Linda Grebac istaknula je da iza priznanja i respektabilnog globalnog statusa stoji mnogo izvrsnih ideja i truda da ih se uspješno realizira.
