Nije smještaj u domu jedino što umirovljenici plaćaju. Evo koliko ih košta klima, hladnjak, dostava namirnica...

Cijene domova za umirovljenike lete u nebo, pravo je čudo ako nekome od korisnika, nakon plaćanja računa za dom, išta ostane za odlazak na kavu ili u kazalište, za poklon unucima.
No stanarina, koja uključuje i obroke, nije jedini domski trošak jer u mnogim domovima naplaćuju i, recimo, električnu energiju za vlastiti mali hladnjak umirovljenika, koji si oni kupe za držanje mlijeka za kavu, jogurta... Naplaćuje im se i trošak struje za klima-uređaj u sobi, ako ga sami ugrade ili su ga tamo naslijedili.
Negdje plaćaju struju i za ventilator ljeti - dakle sami si moraju osigurati hlađenje ljeti i to plaćati, jer javni domovi u vlasništvu županija najčešće klimu imaju samo na hodnicima, pa korisnici vrata soba drže otvorenima, da bi se malo rashladili, a noću se "kuhaju", ili pale vlastite ventilatore i klime, za koje moraju platiti struju.
Najskuplja je struja - u domu
Novinarka 24 sata zavirila je u cjenike javnih županijskih domova u cijeloj Hrvatskoj, po kojima je za električnu energiju za hladnjak potrebno platiti od tri, do čak deset eura mjesečno. Izračunali su, s druge strane, da će za mali hladnjak od sto litara, s malom ladicom za led, čak i s poskupljenjem koje stupa na snagu 1. studenog, uz dvotarifno brojilo, mjesečni račun biti manji od dva eura. Sa cijenama koje stupaju pak na snagu 1. siječnja 2026., trošak takvog hladnjaka u godini dana bit će 24,87 eura, što je točno dva eura mjesečno - manje od onoga što domovi već sad, prije poskupljenja, naplaćuju korisnicima.
Svih deset zagrebačkih domova u vlasništvu Grada struju za hladnjak naplaćuju 3,32 eura mjesečno, a 6,64 eura za klima uređaj od lipnja do rujna.
U županijskim domovima u Belom Manastiru, Čakovcu ili Požegi, primjerice, za potrošnju hladnjaka treba izdvojiti pet eura mjesečno, u Đakovu četiri, u Šibeniku za mini hladnjak nešto više od 6,5 eura, u Slavonskom Brodu deset eura, koliko tamo naplaćuju i mjesečni dodatak za klima uređaj. Deset eura u sezoni struju za klimu naplaćuju i u županijskom Domu za starije osobe Bjelovar. U Domu za starije i nemoćne Požega korištenje vlastitog ventilatora košta pet eura, od lipnja do rujna.
Domovi nude brojne druge usluge koje, naravno, naplaćuju - dodatnu njegu, ovisno o stupnju pokretljivosti korisnika, nošenje obroka u sobu ako to netko želi, dostavu namirnica i potrepština, lijekova, kupanje i pranje kose, brijanje, prijevoz k liječniku...
Naruče li tri korisnice svaka po jedan proizvod iz drogerije, na primjer, a nabava potrepština stoji po tri eura, dom će dobiti devet eura za jedan odlazak u drogeriju, a neka od njih će možda skuplje platiti dostavu nego proizvod. No barem im ga ima tko donijeti, pišu 24 sata
