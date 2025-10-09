Nije smještaj u domu jedino što umirovljenici plaćaju. Evo koliko ih košta klima, hladnjak, dostava namirnica...

Novinarka 24 sata zavirila je u cjenike javnih županijskih domova u cijeloj Hrvatskoj, po kojima je za električnu energiju za hladnjak potrebno platiti od tri, do čak deset eura mjesečno. Izračunali su, s druge strane, da će za mali hladnjak od sto litara, s malom ladicom za led, čak i s poskupljenjem koje stupa na snagu 1. studenog, uz dvotarifno brojilo, mjesečni račun biti manji od dva eura. Sa cijenama koje stupaju pak na snagu 1. siječnja 2026., trošak takvog hladnjaka u godini dana bit će 24,87 eura, što je točno dva eura mjesečno - manje od onoga što domovi već sad, prije poskupljenja, naplaćuju korisnicima.