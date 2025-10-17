Stručnjaci upozoravaju
Hitno upozorenje za sve korisnike e-pošte: Reagirajte odmah!
Objavljeno je novo upozorenje za sve korisnike e-pošte.
Najvažnije što trebate zapamtiti prije nego što otvorite novu skupinu pristiglih poruka jest – „stanite“ i razmislite.
Vrlo je lako otvoriti poruku i nasjesti na prijevaru klikom na poveznicu ili odgovorom na e-mail, no to vas može dovesti u ozbiljnu opasnost.
Prevaranti konstantno smišljaju nove metode
Prevaranti neprestano smišljaju nove metode napada – šalju poruke koje izgledaju kao da dolaze od obitelji ili prijatelja, ili pak pokušavaju zastrašiti korisnike upozorenjima o navodnim kaznama ili zatvaranju računa.
Kako bi pomogli korisnicima da ostanu sigurni, Action Fraud je objavio tri ključna pravila kojih se svakako vrijedi pridržavati.
Ta pravila uključuju oprez prije odgovaranja i izbjegavanje pozivanja brojeva navedenih u poruci.
Tri pravila od Action Frauda
• Prekinite kontakt – ne odgovarajte, ne klikajte na poveznice, ne zovite brojeve iz poruke i ne šaljite nikakve uplate.
• Provjerite autentičnost – ne koristite brojeve ili adrese iz poruke; umjesto toga potražite kontakt-podatke na službenoj web stranici.
• Prijavite sumnjivu poruku – prije nego što obrišete e-mail, prijavite sumnjivu poruku
Ovaj posljednji savjet može biti presudan jer može spriječiti da i drugi postanu žrtve prijevare.
