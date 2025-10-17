Oglas

Stručnjaci upozoravaju

Hitno upozorenje za sve korisnike e-pošte: Reagirajte odmah!

N1 Info
17. lis. 2025. 06:55
Gmail
Ilustracija / Unsplash

Objavljeno je novo upozorenje za sve korisnike e-pošte.

Svatko tko koristi Gmail, Yahoo ili Outlook trebao bi obratiti pozornost na nova pravila koja su upravo objavili stručnjaci iz Action Frauda, prenosi Mirror. Riječ je o savjetima koji bi vam mogli pomoći da izbjegnete da postanete žrtva kibernetičkog kriminala.

Najvažnije što trebate zapamtiti prije nego što otvorite novu skupinu pristiglih poruka jest – „stanite“ i razmislite.

Vrlo je lako otvoriti poruku i nasjesti na prijevaru klikom na poveznicu ili odgovorom na e-mail, no to vas može dovesti u ozbiljnu opasnost.

Prevaranti konstantno smišljaju nove metode

Prevaranti neprestano smišljaju nove metode napada – šalju poruke koje izgledaju kao da dolaze od obitelji ili prijatelja, ili pak pokušavaju zastrašiti korisnike upozorenjima o navodnim kaznama ili zatvaranju računa.

Kako bi pomogli korisnicima da ostanu sigurni, Action Fraud je objavio tri ključna pravila kojih se svakako vrijedi pridržavati.

Ta pravila uključuju oprez prije odgovaranja i izbjegavanje pozivanja brojeva navedenih u poruci.

Tri pravila od Action Frauda

Prekinite kontakt – ne odgovarajte, ne klikajte na poveznice, ne zovite brojeve iz poruke i ne šaljite nikakve uplate.

Provjerite autentičnost – ne koristite brojeve ili adrese iz poruke; umjesto toga potražite kontakt-podatke na službenoj web stranici.

• Prijavite sumnjivu poruku – prije nego što obrišete e-mail, prijavite sumnjivu poruku

Ovaj posljednji savjet može biti presudan jer može spriječiti da i drugi postanu žrtve prijevare.

