Velika promjena u ZET-ovom prijevozu! Tramvaji prema Mihaljevcu neće voziti mjesecima

Zbog modernizacije tramvajske pruge u Ulici Ribnjak, na relaciji od Vlaške do Ulice Nikole Grškovića, od ponedjeljka, 16. lipnja, do očekivanog završetka radova početkom rujna, obustavlja se tramvajski promet od Gračanskog dolja do Draškovićeve. Tramvajska linija 15 (Mihaljevac - Gračansko Dolje) bit će obustavljena, a linije 8 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama i to na način da će linija 8 iz Zapruđa prometovati do Kvaternikovog trga, a linija 14 iz Zapruđa do Trga žrtava fašizma.