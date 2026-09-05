VIDEO / Ličanka govorom digla Trg na noge! Čestitala joj i Severina

"Ne osjećam se usamljeno, glupo i kao dežurni luđak. Hvala vam od srca. Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude, vjeru u nas, hvala na svakoj poruci, na svakom slovu. Hvala na svakom javnom istupu jer za to treba imati danas hrabrosti. Posebno vam hvala što ne date politiku u svoju butigu. Nas koji živimo svoj život dostojanstveno, predali ste u ruke ekomafiji. Sestra sam branitelja koji je dao život za vaše živote, nažalost, i njihove živote. Sigurno nije dao život da bi se uništavao naš. Majka sam koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate, da će se uskoro razboljeti i ostaviti djecu u domovini koju ste vi stvorili. Ja sam ona koju ste osudili na pakleni život pored tona otpada. Poručujem svima da ako vide nešto slično, neka reagiraju na vrijeme, prijavljuju što se događa i ne dopuste si sudbinu Gospića", rekla je Željka Šikić.