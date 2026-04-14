Vatrogasci iz Metkovića i Kule Norinske su u ranim jutarnjim satima uspjeli ugasiti katastrofalni požar koji je poharao močvaru Neretve
Katastrofalni požar koji je jučer oko 17 sati planuo u močvari progutao je desetke hektara trstike i šaša u zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak.
Nepristupačan teren i jak vjetar otežavali su gašenje. Na terenu su čitavu noć dežurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković i DVD-a Kula Norinska.
Izgorjelo je nekoliko desetaka hektara trstike i šaša. Razmjeri štete zasad su ogromni, a tek slijedi potpuna procjena.
Kriminalistička istraga trebala bi otkriti što je bio uzrok vatrenoj stihiji - namjerno podmetanje ili je nastala kao posljedica paljenja korova.
Javna vatrogasna postrojba Metković priopćila je da je požar ugašen jutros u 6 sati i da su se vatrogasci nakon burne noći povukli s terena.
