VATRENA STIHIJA

VIDEO / Ugašen katastrofalni požar u orintološkom rezervatu u delti Neretve

14. tra. 2026. 08:38
JVP Metković
JVP Metković/Facebook

Vatrogasci iz Metkovića i Kule Norinske su u ranim jutarnjim satima uspjeli ugasiti katastrofalni požar koji je poharao močvaru Neretve

Katastrofalni požar koji je jučer oko 17 sati planuo u močvari progutao je desetke hektara trstike i šaša u zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak.

Nepristupačan teren i jak vjetar otežavali su gašenje. Na terenu su čitavu noć dežurali pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Metković i DVD-a Kula Norinska.

Izgorjelo je nekoliko desetaka hektara trstike i šaša. Razmjeri štete zasad su ogromni, a tek slijedi potpuna procjena.

Kriminalistička istraga trebala bi otkriti što je bio uzrok vatrenoj stihiji - namjerno podmetanje ili je nastala kao posljedica paljenja korova.

Javna vatrogasna postrojba Metković priopćila je da je požar ugašen jutros u 6 sati i da su se vatrogasci nakon burne noći povukli s terena.

