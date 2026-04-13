"Treba biti oprezan"

Požar u zaštićenom rezervatu Orepak u dolini Neretve: "Dežurat ćemo cijelu noć"

13. tra. 2026. 21:55
Javna Vatrogasna Postrojba Metković
U zaštićenom ornitološkom rezervatu Orepak u dolini Neretve u ponedjeljak popodne buknuo je požar, a županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da su na terenu vatrogasci iz JVP Metković i DVD-a Kula Norinska.

„Raspoređeno je desetak vatrogasaca s tri vozila. Ima vjetra, ali zasad sve držimo pod kontrolom gdje možemo doći. Cilj je zaštititi ljude i imovinu. U sami močvarni dio ne možemo ući, nedostupan nam je. Gori ševar i jako puno dimi. Nadgledamo i ako treba interveniramo. Treba biti oprezan. Dežurat ćemo cijelu noć“, rekao je Simović.

Zaštićeni ornitološki rezervat Orepak smješten je kod mjesta Vid u dolini Neretve. Značajno je za gniježđenje ptica, a zauzima površinu od 100 hektara. Zaštićen je od 1974. godine, a kao dio Delte Neretve od 1993. nalazi se na popisu močvara od međunarodnog značaja prema Ramsarskoj konvenciji.

