Od sutra nova pravila na cestama: Ovo je sve što trebate znati

Riječ je o obvezi koju propisuje Ministarstvo unutarnjih poslova i koja je na snazi svake godine od 15. studenog i odnosi se na točno definirane zimske dionice javnih cesta. U tom razdoblju na tim prometnicama zimska oprema mora koristiti bez obzira na vremenske prilike, što znači da je obvezna čak i ako je kolnik potpuno suh i bez snijega. Ta se obveza odnosi na sve vrste motornih vozila, bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, osim na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske.