Đikić o glavnom operativcu užasa u Srebrenici: "Kod nekih se dogodio trenutak pokajanja, kod Beare - ne"

Opisao je svoje sjećanje na 1995.: "Imao sam 18 godina, nije mi dublje ostala u sjećanju priča o Srebrenici. Tek 10 godina kasnije kada sam prvi put posjetio Srebrenicu na 10. godišnjicu genocida, počele su mi se slagati kockice. Htio sam napisati roman koji bi bio fikcija na temu genocida, ali sam shvatio da ništa o tome ne znam i 10-ak godina sam se bavio istraživanjem konkretnih događaja koji su doveli do toga da bude ubijeno osam tisuća ljudi. Istraživanje me dovelo do toga da pišem neku vrstu dokumentarnog romana gdje je sve činjenično utemeljeno", priča nam Đikić.