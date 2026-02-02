Vlada nije tražila suglasnost Grada za doček na Trgu, Tomašević najavio izvanrednu pressicu

„Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček”, stoji u Vladinu priopćenju.