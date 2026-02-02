Vlada nije tražila suglasnost Grada za doček na Trgu, Tomašević najavio izvanrednu pressicu

Glasnogovornica Grada Zagreba Dinka Živalj u ponedjeljak je reagirala na najavu Vlade da će u 18 sati na Trgu bana Josipa Jelačića oni organizirati doček rukometaša, poručivši da za svako zauzimanje javne površine treba suglasnost Grada Zagreba, a da je iz Vlade nisu tražili.
Oglas
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na tu će temu dati izjavu za novinare u 14 sati u Gradskoj upravi.
Vlada je danas na telefonskoj sjednici donijela Zaključak o preuzimanju organizacije dočeka za brončane rukometaše, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom, a održat će se u 18 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.
Riječ je, ističe se u priopćenju Vlade, o događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog. Pri odlučivanju o organizaciji dočeka osobito vodimo računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana koji žele pozdraviti naše rukometaše, što se jasno vidjelo i prigodom dočeka 3. veljače 2025., nakon osvajanja srebrne medalje na Svjetskom prvenstvu.
„Budući da je gradska vlast prvotno započela proces organizacije dočeka bez ikakve konzultacije i dogovora s Vladom, a potom ga je otkazala, Vlada je odlučila – u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom – hrvatskim rukometašima i građanima omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta. Doček će se organizirati u skladu sa željama hrvatskih rukometaša, zbog kojih građani i dolaze na doček”, stoji u Vladinu priopćenju.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas