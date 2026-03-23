Vlajčić: Goriva će biti, ne stvarajte nepotrebne zalihe

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić izjavio je u ponedjeljak kako će, unatoč povećanoj potražnji, plavog dizela biti dovoljno, a da će Vlada današnjim paketom mjera poljoprivredncima i ribarima ublažiti povećanje troškova proizvodnje.
Oglas
Tijekom posjeta Osijeku Vlajčić je na upit novinara hoće li biti dovoljno "plavog dizela" za proljetnu sjetvu kazao kako se bilježi povećanje potražnje za derivatima plavog dizela u odnosu na prošlu godinu, odnosno da je između 400 i 900 posto više prodanog goriva.
"To je značajno opterećenje distribucijske mreže, ali iz Ministarstva gospodarstva ističu kako distribucija nije ugrožena, da goriva ima dovoljno i da se ne trebaju nepotrebno stvarati zalihe. Na tom tragu, svi se trebaju umiriti i biti racionalni, jer goriva će biti, a iz Ine nas uvjeravaju da će ga na svojim postajama imati kontinuirano, istaknuo je Vlajčić.
Na upit o cijenama gnojiva, rekao je kako one ovise isključivo o rastu cijena plina, kao energenta za proizvodnju mineralnih gnojiva.
"Iz Petrokemije su nas uvjeravali da imaju dovoljne količine gnojiva, da rade punim kapacitetom, u odnosu na neke ranije godine. Cijena će rasti sukladno cijeni plina, ali nadam se da će s paketom mjera koji će danas biti izglasan poljoprivrednicima ublažiti rast troškova", kazao je ministar Vlajčić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas