ANALIZA SUSRETA DVIJU SILA
Zorana Baković o Trumpovu posjetu Pekingu: Ključne teme su i dalje u tami, ali želje Kine su jasne
Specijalna dopisnica slovenskog Dela iz Kine Zorana Baković u N1 studiju uživo, kod naše Hanan Nanić Srebreniković, komentirala je posjet Donalda Trumpa Kini.
"Donald Trump je u Pekingu dočekan vrlo srdačno jer kineska strana ne bi ni željela imati summit da nisu bili spremni otvoriti vrata i biti domaćini kakvi Kinezi inače jesu. Gotovo u prvoj rečenici, kineski predsjednik Xi Jinping upozorio je vrlo prijetećim glasom da je Tajvan nepromjenjiva crta u kineskoj vanjskoj politici i ako se SAD budu odnosila kako treba, ima dobrih šansi da se partnerstvo dviju sila razvija kako treba. A ako SAD ne budu imale ispravan odnos prema Tajvanu, doći će do vrlo ozbiljnog sukoba. Time je dao do znanja da se o Tajvanu neće pregovarati, iako se o tome, zasigurno razgovaralo", naglasila je Zorana Baković.
Dodala je i kako se u petak, prije Trumpova odlaska razgovaralo iza zatvorenih vrata, ali još ne znamo o čemu.
"Trump je dao do znanja da se razgovaralo o Iranu te da se zapravo po tom pitanju slažu, ali nije ni bilo u pitanju da se slažu. Slažu se da Iran ne smije imati nuklearno oružje i slažu se da se Hormuški tjesnac mora otvoriti. Kini je to jednako u interesu, kao i SAD-u i već je inzistirala na tome i u susretima s iranskim dužnosnicima. Trump i Xi Jingping su vjerojatno razgovarali i o izvozu kineskog oružja u Iran. Kina je imala pripremljene isporuke protuzračnih raketnih sustava, a navodno je kineski predsjednik obećao da to neće ostvariti. No, nemamo potvrdu s kineske strane da je tako", ističe dopisnica Baković.
Prevrtljivi Trump
"Ključne teme i dalje su u tami i ne znamo što su rekli. Simbolički je posjet izgledao kao veliko olakšanje za svijet jer su pokazali želju da se ponovno sastanu i izbjegnu rat, i trgovinski i oružani, ali hoće li se iz toga izroditi stabilno partnerstvo – dvojim, jer se ništa bitno nije promijenilo", upozorava Baković.
Podsjetila je i na posjet kineskog predsjednika Mar-a-Lagu 2017., kad je sve izgledalo prisno i vrlo ljubazno, kao i danas za Trumpova posjeta Kini. Trump je posjet opisivao kao prekrasan i sjajan da bi nakon tjedana Kini uveo carine i zaopčeo trgovinski rat.
"Kinezi nisu spremni preuzeti ulogu svjetskog vođe"
"Vidjeli smo iz ovog susreta i svih dosadašnjih kineskih izjava da Kina prvenstveno traži da je se tretira kao ravnopravnu silu/sugovornika. Nisu nijednom američkom predsjedniku dozvolili da se ponaša kao prema drugorazrednoj sili koja mora slušati Ameriku. Kad je Trump uveo carine, Kina je bila jedina zemlja koja nije u Bijelu kuću poslala izaslanika da to pokuša zaustaviti, nego je uzvratila carinama po sistemu "oko za oko, zub za zub". Kina je Trumpa uspjela dovesti na pozicije da Xija doživljava kao potpuno ravnopravnog državnika koji s njime odlučuje o najvažnijim pitanjima svijeta", ističe Baković.
To ne znači da su Kinezi spremni preuzeti ulogu svjetskog vođe, nego ih zanima mir u svijetu i stabilnost kako, kao "tvornica svijeta" ne bi imali problema s lancima opskrbe. Spremni su, nastavlja Baković, prepustiti Americi regije u kojima su SAD imale bitnu ulogu, npr. Bliski istok, ali njih prvenstveno zanima redoviti dotok nafte (50 posto uvoze s Bliskog istoka, od čega 12 posto iz Irana) i tu ne žele nikakve smetnje.
Što želi Kina?
"Brine ih da Trump sve čini kako bi Kini izmaknuo tepih pod nogama i spriječio ih u daljnjem rastu. Skida im jednog po jednog saveznika: Madura u Venezueli - odakle uvoze 14 posto nafte, zaratili su s Iranom, a pritišću i Kubu, Kinezima vrlo blisku državu. Zbog tajvanskog pitanja, Kina želi biti regionalna sila koja će vlastito okruženje urediti kako njoj odgovara i to prvenstveno tako da riješi svoje sigurnosno pitanje prije nego odluči kako će uspostaviti kontrolu nad Tajvanom – silom ili trgovinski", kaže Baković i dodaje kako moraju imati dominaciju nad svojom regijom i azijskim kontinentom, na kojem je puno nuklearnog oružja.
"Kina želi biti regionalna sila s ogromnim globalnim utjecajem, a sa SAD-om se natječe na tehnološkom polju i time pokazuje koje su joj ambicije: žele biti najsuvremenija kultura s najrazvijenijom tehnologijom na svijetu. Kina neće širiti svoju komunističku ideologiju po svijetu, kao što Trump i Amerika šire svoju demokraciju, ali će širiti svoju tehnologiju", zaključila je Baković.
