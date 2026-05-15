Zorana Baković o Trumpovu posjetu Pekingu: Ključne teme su i dalje u tami, ali želje Kine su jasne

"Trump je dao do znanja da se razgovaralo o Iranu te da se zapravo po tom pitanju slažu, ali nije ni bilo u pitanju da se slažu. Slažu se da Iran ne smije imati nuklearno oružje i slažu se da se Hormuški tjesnac mora otvoriti. Kini je to jednako u interesu, kao i SAD-u i već je inzistirala na tome i u susretima s iranskim dužnosnicima. Trump i Xi Jingping su vjerojatno razgovarali i o izvozu kineskog oružja u Iran. Kina je imala pripremljene isporuke protuzračnih raketnih sustava, a navodno je kineski predsjednik obećao da to neće ostvariti. No, nemamo potvrdu s kineske strane da je tako", ističe dopisnica Baković.