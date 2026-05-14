GLAZBENI KRITIČAR

Jagatić: Lelekice su elegantno vratile šamar nakon neukusne objave izraelske javne televizije

N1 Info
14. svi. 2026. 19:34
Glazbeni kritičar Dubravko Jagatić komentirao je polufinalni nastup hrvatskih predstavnica na ovogodišnjem Eurosongu, kojim su se plasirale u finale

Jagatić se složio s kritikama na račun produkcije, ali pohvalio hrvatske predstavnice.

"Slažem se s dijelom o produkciji. U odnosu na dosadašnje Eurosonge koje smo gledali, kad smo navikli na spektakl u svakom trenutku, ovdje ima padova", rekao je Jagatić gostujući na HRT-u.

"Lelekice su odlične, potpuno se slažem, ali žao mi je što HRT nije iskoristio trenutak i solidarizirao se s narodom Palestine te povukao s Eurosonga, kao što su to napravile Slovenija, Island, Nizozemska i Španjolska. U novijoj povijesti Hrvatske znamo kakva su bila stradanja civila. Logično bi bilo da se Hrvatska na taj način pridružila, istaknuo je glazbeni kritičar.

"Elegantno vraćen šamar"

Dodao je i kako je Eurosong platforma na kojoj se države predstavljaju i kroz šire poruke.

"Pop glazba je sjajan medij za prenošenje poruka, Eurosong je platforma za statement svake države. Moldavija je predstavila državu veselo i šareno. Mi smo išli na povijesni moment, a koliko je on dobar ili ne, neću ulaziti u to. Svaka se zemlja predstavlja tako da pokaže koliko su slobodoumni, o čemu razmišljaju, što im je najvažnije", naglasio je Jagatić.

Osvrnuo se i na spornu objavu izraelskog KAN newsa o tetovažama članica grupe LELEK.

"Neukusni su bili komentari na račun njihovih tetovaža, baš su elegantno vratili šamar", zaključio je.

