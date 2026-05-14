Pada odluka o posljednjih 10 finalista Eurosonga: Tko će se pridružiti Lelekicama?

Lisa Leutner/REUTERS

Nakon što su Lelekice s pjesmom "Andromeda" izborile plasman u veliko finale Eurosonga 2026., večeras je na rasporedu drugo polufinale u kojem će još 15 zemalja tražiti svoje mjesto u završnici natjecanja.

Podijeli

Oglas

Eurovizijska pozornica ponovno se otvara u bečkoj dvorani Wiener Stadthalle, a prijenos drugog polufinala počinje u 21 sat. Nakon prve večeri, u kojoj su prolazak osigurale Hrvatska, Grčka, Finska, Belgija, Švedska, Moldavija, Izrael, Srbija, Litva i Poljska, večeras će biti poznato i preostalih deset finalista.

Hrvatski predstavnici Lelek izazvali su odlične reakcije publike i eurovizijskih fanova zahvaljujući upečatljivom nastupu, snažnom višeglasju i etno elementima pjesme "Andromeda", pa domaća publika večerašnje polufinale može pratiti bez stresa oko prolaska.

Tko nastupa?

U drugom polufinalu nastupaju predstavnici Bugarske, Azerbajdžana, Rumunjske, Luksemburga, Češke, Armenije, Švicarske, Cipra, Latvije, Danske, Australije, Ukrajine, Albanije, Malte i Norveške.

Samo deset zemalja izborit će mjesto u subotnjem finalu, podsjeća tportal.

Uz natjecatelje, večeras će nastupiti i izravni finalisti Austrija, Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, koji imaju pravo glasa.

Ovogodišnji Eurosong održava se pod sloganom "United by Music", a Beč je domaćin jubilarnog, 70. izdanja natjecanja.

Veliko finale održat će se u subotu, 16. svibnja, kada će se za pobjedu boriti ukupno 25 zemalja, među njima i Hrvatska.