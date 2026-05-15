Meteoalarm podignut na viši stupanj, moguće olujno nevrijeme, poplave...

Umjereno do pretežno oblačno je u većem dijelu zemlje, ima mjestimice kiše, uglavnom u kopnenim krajevima. U nastavku petka oborina će se intenzivirati, osobito duž Jadrana i uz Jadran, gdje treba računati na lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom.

U drugom dijelu dana diljem zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, zbog čega su moguće i bujične i urbane poplave. Na snazi je sustav upozorenja Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Lokalno je moguće nevrijeme.

Subota će uglavnom biti u znaku kiše, pljuskova i grmljavine, diljem zemlje će biti nepovoljne vremenske prilike. Lokalno će biti obilnije oborine, zbog čega će prijetiti bujične i urbane poplave.

Temperature će pasti. Poslijepodne će se za zapada razvedravati, oborina bi se uglavnom trebala prorijediti do večeri.

Nedjelja će biti sunčanija, no ne i posve stabilna i suha. Na istoku zemlje prijepodne je izgledna kiša, poslijepodne tek lokalno pljuskovi u unutrašnjosti, izglednije na zapadu zemlje.