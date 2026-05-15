TOMISLAV LENDIĆ
Tko je diplomat kojeg su protjerali s Pantovčaka? Ima jednu od najdužih i najrazgranatijih karijera svoje generacije
Ime Tomislava Lendića ponovno je dospjelo u fokus javnosti nakon informacije Novog lista da je u srijedu udaljen s Pantovčaka tijekom ceremonije predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija u Hrvatskoj, nadbiskupa Leopolda Girellija.
Riječ je o diplomatu s jednom od najdužih i najrazgranatijih karijera svoje generacije u hrvatskoj vanjskoj službi.
Rođen je 1979. u Makarskoj. Diplomirao je politologiju na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, nakon čega je završio magisterij iz međunarodnih odnosa te doktorirao komparativnu politiku. U doktorskom radu analizirao je geopolitičke dimenzije američke politike prema Turskoj. Još tijekom studija usmjerio se na pitanja međunarodnih odnosa, sigurnosti i geopolitike, prenosi Večernji list.
Kao dobitnik Fulbrightove stipendije usavršavao se na američkom Georgetown Universityju, poznatom po obrazovanju diplomata i stručnjaka za međunarodne odnose. U hrvatskoj diplomaciji zaposlen je od 2005. godine, a službovao je u Washingtonu, Bruxellesu, Kuvajtu i Sarajevu.
Tijekom rada u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova prošao je niz diplomatskih i upravljačkih funkcija, od drugog tajnika do opunomoćenog ministra. Bio je načelnik Odjela za političko planiranje, načelnik Odjela za Sjevernu Ameriku, voditelj Službe za NATO, pomoćnik ministra za Jugoistočnu Europu, glasnogovornik MVEP-a i politički direktor Ministarstva. Sudjelovao je i u procesima hrvatskog pristupanja NATO-u i Europskoj uniji, u razdoblju kada se oblikovala suvremena hrvatska vanjska politika.
Šest mjeseci proveo u Afganistanu
Jedno od značajnijih međunarodnih iskustava stekao je kroz program Transatlantic Diplomatic Fellowship, tijekom kojeg je radio u američkom State Departmentu. Bio je angažiran u Upravi za srednju i južnu Aziju pri Uredu specijalnog izaslanika za Afganistan i Pakistan, kojim je upravljao Richard Holbrooke, diplomat poznat po svojoj ulozi u postizanju Daytonskog sporazuma.
Dodatno iskustvo stekao je 2015., kada je šest mjeseci proveo u Afganistanu kao politički savjetnik Visokog civilnog predstavnika NATO-a za sjeverni sektor u Mazar-e Sharifu, u vrijeme pojačanih sigurnosnih izazova u toj zemlji.
Uz diplomatski rad kontinuirano se stručno usavršavao. Završio je Diplomatsku akademiju MVEP-a, Ratnu školu Ministarstva obrane RH te programe edukacije u Marshall centru u Garmischu, Diplomatskoj akademiji Republike Turske u Ankari i Institutu za vanjsku politiku u New Delhiju. Predavao je na Diplomatskoj akademiji, Hrvatskom vojnom učilištu i Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Također je član Hrvatskog društva fulbrightovaca i Hrvatskog politološkog društva.
Podsjetimo, Lendić je u srijedu kao djelatnik Ministarstva vanjskih poslova ovlašten za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za političke poslove stigao na Pantovčak kako bi sudjelovao na ceremoniji predaje vjerodajnica novog apostolskog nuncija. No, prema pisanju Novog lista, iz Ureda predsjednika poručeno mu je da nije poželjan zbog ranijih kritika upućenih predsjedniku Zoranu Milanoviću tijekom gostovanja na N1.
Navodno je nakratko ušao u zgradu, ali je potom morao napustiti Pantovčak. Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman ubrzo je reagirao te je umjesto njega na događaj poslao Gordanu Vidović Mesarek, koja je u MVEP-u ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za europsko i međunarodno pravo.
