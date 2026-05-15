Koje su europske zemlje najveći izvoznici plastičnog otpada?

Izvoz plastičnog otpada iz Europe dosegao je nove vrhunce u 2025. godini, a Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo predvode pošiljke u inozemstvo. Koje zemlje ga primaju?
Prema novoj studiji, Njemačka je bila najveći svjetski izvoznik plastičnog otpada u 2025. godini, poslavši 810.000 tona u inozemstvo. Iza nje je Ujedinjeno Kraljevstvo, koje je izvezlo 675.000 tona otpada.
Studiju su proveli novinari Watershed Investigations i ekološke nevladine organizacije Basel Action Network (BAN) za britanski Guardian. To je najviša razina u zemlji u osam godina i proizvedeno je dovoljno za punjenje oko 127.000 brodskih kontejnera.
Europska unija je 2025. godine izvezla 1,5 milijardi kilograma godišnje, od čega 50% u zemlje izvan OECD-a. Velik dio otpada poslan je u Tursku, trenutno najvećeg primatelja plastičnog otpada iz EU, a slijede je Malezija, Indonezija i Vijetnam, piše Euronews.
Izvoz plastičnog otpada u Tursku i zemlje izvan OECD-a dramatično se povećao posljednjih godina, počevši od kraja 2023. Prema BAN-u, to je najvjerojatnije bilo posljedica visokih troškova energije koji su zaustavili operacije recikliranja plastike u EU.
Izvoz plastičnog otpada iz EU u zemlje izvan OECD-a porastao je na 45 milijuna kg/mjesečno u prosincu 2025. s prosjeka od 39,6 milijuna kg/mjesečno u 2021. To je jednako 280 kontejnera plastičnog otpada izvezenih u zemlje izvan OECD-a dnevno, priopćio je BAN.
Koje zemlje žele primati strani plastični otpad?
U studenom 2026., prema Uredbi o otpremi otpada, zemljama EU-a bit će zabranjen izvoz plastičnog otpada u zemlje izvan OECD-a, osim ako ga te zemlje žele uvoziti i mogu pokazati da ga mogu održivo tretirati. Dolazeća zabrana nadopunjuje druge napore EU-a da potaknu svoje kružno gospodarstvo i ojačaju europske mjere recikliranja plastike.
Prema podacima Europske komisije, zemlje su imale rok do veljače 2025. da zatraže uvrštavanje na popis EU-a za uvoz neopasnog otpada, koja navodi da su to učinila 32 teritorija, uključujući dva koja su propustila rok. Prema podacima Europske agencije za okoliš, reciklirano je samo oko 9% ikada proizvedene plastike, a 12% je spaljeno. Ako se nepravilno obrađuje, ovaj otpad može uzrokovati ozbiljnu štetu i okolišu i ljudskom zdravlju.
