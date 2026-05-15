Koje su europske zemlje najveći izvoznici plastičnog otpada?

Prema podacima Europske komisije, zemlje su imale rok do veljače 2025. da zatraže uvrštavanje na popis EU-a za uvoz neopasnog otpada, koja navodi da su to učinila 32 teritorija, uključujući dva koja su propustila rok. Prema podacima Europske agencije za okoliš, reciklirano je samo oko 9% ikada proizvedene plastike, a 12% je spaljeno. Ako se nepravilno obrađuje, ovaj otpad može uzrokovati ozbiljnu štetu i okolišu i ljudskom zdravlju.