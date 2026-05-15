Prema vikendu, glavna visinska dolina počet će postupno slabiti, ali ostat će prostrana i produbljivati se dalje prema jugu. Iako je greben nad Atlantikom poremećen, to najavljuje moguću promjenu vremena za idući tjedan. Glavna ciklona od petka do vikenda širit će značajnu hladnu anomaliju prema Sredozemlju. Temperature će biti i do 10-14 °C niže od uobičajenih za ovo doba godine nad zapadnom i jugozapadnom Europom.