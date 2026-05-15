Severe Weather
FOTO / Pogledajte što ide prema Europi: Prijete superćelijske oluje i ekstremne vremenske prilike
U većem dijelu zemlje u petak će prevladavati umjereno do pretežno oblačno. Mjestimične kiše ima uglavnom u kopnenim krajevima, dok će se oborine u nastavku dana intenzivirati, a mogu se očekivati i lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom.
U drugom dijelu dana diljem zemlje kiša i pljuskovi s grmljavinom, lokalno izraženiji, zbog čega su moguće i bujične i urbane poplave. Na snazi je sustav upozorenja Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Lokalno je moguće nevrijeme.
Subota će uglavnom biti u znaku kiše, pljuskova i grmljavine, diljem zemlje će biti nepovoljne vremenske prilike. Lokalno će biti obilnije oborine, a temperature će pasti.
Prijete superćelijske oluje
Atmosfera nad Europom prolazi kroz značajnu promjenu, duboka se ciklonalna dolina premješta preko središta kontinenta, donoseći znatno hladniji zrak na jug i povećavajući opasnost od jutarnjih mrazova. Sudar ove neuobičajeno hladne zračne mase s toplim i vlažnim zrakom nad Sredozemljem stvara uvjete za razdoblje s ekstremnim vremenskim prilikama koje će trajati više dana.
Područjima od sjeverne Italije do jadranske obale zapadnog Balkana prijete superćelijske oluje, razorna tuča i lokalne poplave, piše Severe Weather Europe.
Značajne promjene vremena diljem Europe potaknute su snažnim poljem visokog tlaka koje se uspostavilo nad sjevernim Atlantikom, što je omogućilo prodor zraka sa sjevera prema kontinentu, a trenutačno se nad središnjom Europom formira nova, iznimno snažna ciklona koja donosi mnogo hladniju zračnu masu koja će se do nedjelje proširiti nad velikim dijelom kontinenta zbog uspostavljenog obrasca i velike, duboke ciklonalne doline koja će se zadržati nekoliko dana.
Najizraženije temperaturne anomalije će zahvatiti zapadnu i središnju Europu te će se od danas proširiti južnije, sve do Sredozemlja. Ovako duboka dolina utječe i na prizemni tlak, uspostavljajući prostrani sustav niskog tlaka nad većim dijelom kontinentalne Europe, dok nad sjevernim Atlantikom i Azorima ostaje jako polje visokog tlaka, piše Index.
Prema vikendu, glavna visinska dolina počet će postupno slabiti, ali ostat će prostrana i produbljivati se dalje prema jugu. Iako je greben nad Atlantikom poremećen, to najavljuje moguću promjenu vremena za idući tjedan. Glavna ciklona od petka do vikenda širit će značajnu hladnu anomaliju prema Sredozemlju. Temperature će biti i do 10-14 °C niže od uobičajenih za ovo doba godine nad zapadnom i jugozapadnom Europom.
Jutarnje temperature bit će prilično niske za sredinu svibnja, ponegdje i blizu nule. Najniže temperature očekuju se u subotu ujutro, kad će vjetar biti najslabiji, pa će i opasnost od mraza biti najveća. Dnevne maksimalne temperature također će ostati osjetno niže od prosjeka, većinom između 10 i 15 °C, a u nekim regijama čak i ispod 10 °C, što je oko 15 stupnjeva hladnije od dugoročnog prosjeka.
Krajem vikenda, dominantni visinski val napokon će nestati, no njegove posljedice osjećat će se i dalje, s hladnim temperaturama koje će se nastaviti širiti prema jugoistoku, osobito nad Sredozemljem.
Sredozemlju i Balkanu prijete ekstremne vremenske prilike
Sudar snažnog visinskog vala s toplijim zračnim masama na jugu pojačat će suptropsku mlaznu struju nad Sredozemljem. To će donijeti jake vjetrove u srednjim i gornjim slojevima atmosfere, stvarajući snažno smicanje vjetra potrebno za organizirane oluje. Postupno zagrijavanje Sredozemnog mora također osigurava umjerenu nestabilnost, koja će se poklopiti s jakim visinskim vjetrovima.
Stoga se do subote na području Italije, Jadrana te zapadnog i središnjeg Balkana mogu razviti ekstremne vremenske prilike, uključujući višećelijske i superćelijske oluje.
Grmljavinske oluje donijet će znatne količine oborina, osobito tamo gdje se razviju organizirani sustavi. Zbog postojanih jugozapadnih vjetrova u mlaznoj struji, obilne oborine očekuju se i uz planinske lance - Apenine, Dinaride i Karpate. Modeli visoke rezolucije upućuju na to da bi lokalno moglo pasti i više od 100 do 150 mm kiše.
Osjetno hladnija zračna masa bit će dovoljno hladna da do idućeg ponedjeljka donese i do 50 cm snijega Alpama, a nešto svježeg snijega past će i nad središnjim Pirenejima.
