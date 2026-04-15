Vodič za porez na nekretnine: Evo kako izbjeći visoke kazne

- za nekretninu koja služi za stalno stanovanje ne plaća se porez na nekretnine

- ako se nekretnina koristi za stalno stanovanje ili je u dugoročnom najmu, ne plaća se porez na nekretnine

- porez na nekretnine i porez na dohodak koji plaćaju iznajmljivači porezni su oblici koji se utvrđuju neovisno jedan o drugome jer se radi o porezima koji se utvrđuju s različitih osnova (osnova vlasništva i korištenja i osnova obavljanja djelatnosti), odnosno na temelju dvaju različitih zakona

- porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su u dugoročnom najmu za stalno stanovanje, ako su u godini za koju se utvrđuje porez, iznajmljene najmanje deset mjeseci

- porez na kuće za odmor bio je tzv. opcijski porez, što znači da su općine i gradovi svojom odlukom mogli odlučiti o njegovom uvođenju

- u slučajevima onemogućenosti stambene namjene nekretnine odnosno ako na nekretnini ne postoji infrastruktura ili oprema ili uređaji koji zamjenjuju priključak na infrastrukturu, ne plaća se porez na nekretnine

- prijavu podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na nekretnine dužni ste podnijeti samo ako je došlo do promjene površine ili namjene nekretnine koja nije prijavljena upravnom tijelu nadležnom za donošenje rješenja o komunalnoj naknadi ili ako je zadovoljen neki od uvjeta za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine koji Porezna uprava i općina odnosno grad već nemaju evidentiran u svojim službenim evidencijama

- ako u nekretnini stanuje osoba koja na adresi te nekretnine, tijekom godine za koju se utvrđuje obveza poreza na nekretnine, ima prijavljeno boravište, ne postoji obveza plaćanja poreza na nekretnine

- ako se nekretnina iznajmljuje isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti, a za nju se plaća komunalna naknada po koeficijentu namjene za stambeni prostor, postoji obveza plaćanja poreza na nekretnine