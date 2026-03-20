Dobili ste rješenje za porez na stan u kojemu živite? Evo kako podnijeti prigovor i treba li vam odvjetnik
Na adrese građana diljem Hrvatske ovih dana stižu rješenja o porezu na nekretnine za 2025. godinu, no mnogi tvrde da su ih dobili i za stanove u kojima žive ili koje su dali u dugoročni najam. Zbog toga se otvorilo pitanje radi li se o velikom broju pogrešaka i što građani sada trebaju učiniti.
Voditeljica službe u središnjem uredu Porezne uprave Sarajka Stanić poručila je u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro Hrvatska" da razloga za paniku nema te da će svi pogrešni slučajevi biti ispravljeni.
"Radi se o situacijama gdje podaci nisu usklađeni između različitih evidencija, zbog čega je došlo do toga da su neki građani dobili rješenja koja nisu trebali dobiti", objasnila je Stanić.
Što ako ste već platili porez?
Stanić je objasnila što će se dogoditi s onima koji su već podmirili obvezu, iako to nisu trebali učiniti. "Svi građani koji su izvršili uplatu odmah kada su dobili rješenje – ako se utvrdi da rješenje nije bilo ispravno i da nisu obvezni platiti porez, novac će im biti vraćen u najkraćem mogućem roku", rekla je.
Dodala je i važnu poruku za sve koji strahuju od posljedica. "Građani se ne trebaju brinuti o ovrsi, prisilnoj naplati niti kamatama. Neće biti oštećeni ni u kojem pogledu, bez obzira na to jesu li uplatili ili nisu, dok se svi podaci ne provjere i usklade", istaknula je za HRT.
Kako podnijeti prigovor i treba li odvjetnik?
Govoreći o postupku prigovora, Stanić je istaknula da nema potrebe za dodatnim troškovima ni kompliciranom procedurom.
"Ako građanin smatra da je rješenje pogrešno, svakako treba podnijeti prigovor. Postupak je vrlo jednostavan i nema potrebe za angažiranjem odvjetnika. Dovoljno je navesti osnovne podatke i kratak razlog zbog kojeg se smatra da rješenje nije ispravno", rekla je.
Naglasila je i da građani koji su već podnijeli prigovor ne trebaju dodatno tražiti povrat novca. "Ako je prigovor već podnesen, nema potrebe za dodatnim zahtjevima. Sva sredstva koja su uplaćena, a za koja se utvrdi da nisu trebala biti plaćena, bit će vraćena u roku od mjesec dana", kazala je.
Treba li platiti ako ste uložili prigovor?
Stanić je objasnila i situaciju za građane koji još nisu izvršili uplatu. "Oni koji nisu izvršili uplatu ne trebaju plaćati dok se njihov prigovor ne riješi. Također, čak i ako prigovor u prvoj fazi ne bude riješen, neće biti nikakvih mjera naplate dok postupak traje", objasnila je za HRT.
ljučni problem zašto dolazi do pogrešaka je, kaže, u podacima. "Radi se o obradi velike količine podataka iz različitih evidencija koje nisu uvijek ujednačene. Primjerice, ista nekretnina može biti različito evidentirana u dvije baze podataka, što dovodi do neusklađenosti", rekla je.
Tko ne mora plaćati porez?
Stanić je jasno istaknula tko nije obveznik ovog poreza. "Ako građanin živi u toj nekretnini ili je nekretnina u dugoročnom najmu, tada se ovaj porez ne plaća. Cilj poreza su prije svega prazne nekretnine", naglasila je.
Pojasnila je što je ključno pri dokazu da živite u nekretnini: "Prijavljeno prebivalište ili boravište je dovoljan dokaz da netko živi u nekretnini. Režije same po sebi nisu dovoljne ako ne postoji službena prijava".
Rok koji ne smijete propustiti
Na kraju je upozorila građane na važan rok. "Građani bi do 31. ožujka trebali ažurirati sve podatke – od prebivališta i boravišta do prijave najma. Podaci evidentirani do tog datuma bit će ključni za utvrđivanje poreza za sljedeću godinu", naglasila je.
Dodala je i da je riječ o prvoj godini provedbe ovog poreza. "Ovo je prvi put da se provodi ovako opsežna obrada podataka, koja obuhvaća više od milijun nekretnina. Upravo zbog toga dolazi do određenih pogrešaka, ali cilj je sve ih ispraviti u što kraćem roku", zaključila je Stanić.
