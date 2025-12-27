Uskoro stiže velika naplata poreza na nekretnine: Evo kada građani mogu očekivati rješenja

U javnosti su se spominjale različite procjene broja potencijalnih poreznih obveznika, od čak 600 tisuća praznih stanova do oko 400 tisuća praznih nekretnina, uz oko 270 tisuća registriranih apartmana za kratkoročni najam turistima. Porez na nekretnine iznosi od 60 centi do osam eura po četvornome metru, a odluku o njegovoj visini morali su donijeti gradovi i općine. Ove su godine 223 jedinice lokalne samouprave povećale dotadašnji porez, njih 62 smanjile su ga, a 271 općina i grad zadržali su ga na razini poreza na kuće za odmor iz 2024. Minimalnih 0,60 eura po četvornome metru razrezali su 121 grad i općina, dok je njih 75 donijelo odluku o porezu od pet do osam eura. U Ministarstvu financija najavljuju da će u 2026. godini biti promjena jer su mnoge lokalne jedinice povećale stope poreza na dohodak, a ti će podaci biti objavljeni na mrežnoj stranici Porezne uprave o poreznoj konkurentnosti.