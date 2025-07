"Plenković smatra da nitko tko je imenovan ne može biti neovisan o njegovoj volji. Njegova volja je ta koja se natkriljuje na sve dimenzije hrvatske stvarnosti pa i toga koncerta, koji je postao koncert u organizaciji premijera Plenkovića. Ta njegova ispovijest je najzlokobnija ispovijest koju smo do sada primili i pitanje je na koji način ćemo reagirati. Ne očekujem da će na to burno reagirati oporba, sve događaje su prespavali, ali očekujem da će reagirati institucije, Ustavni sud. Pokazao je da je Ustavni sud u kojem većinu ima Plenkovićeva volja, ali očekujem da imamo sve više demonstracija ustavnog poretka, zaštite ljudskih prava i demokratske države kao što je to demonstrirala pučka pravobraniteljica", govori Vučetić.