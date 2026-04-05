Milan Zgrablić

Zadarski nadbiskup: "Kršćanska nada mora biti jača od suvremenih strahova"

Hina
05. tra. 2026. 17:53
05.04.2026., Zadar - Svecano misno slavlje na svetkovinu Uskrsa u katedrali Sv. Stosije predvodio je zadarski nadbiskup Photo: Sime Zelic/PIXSELL
Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić na uskrsnoj misi u nedjelju u katedrali sv. Stošije poručio je kako kršćanska nada mora biti jača od suvremenih strahova, globalnih kriza i izazova koje donose ubrzane tehnološke promjene, a vjernike je pozvao da budu nositelji mira, pomirenja i solidarnosti.

Nadbiskup Milan Zgrablić istaknuo je da u vremenima ratova i tehnološke neizvjesnosti ljudi ne smiju dopustiti da njima vlada strah. "Pozvani smo vlastiti život promatrati iz nove perspektive. Svaka teška situacija može dobiti dublji smisao ako se oslonimo na trajne vrijednosti, a ne na prolazne okolnosti", naglasio je.

Osvrnuvši se na društvene podjele, od onih u obiteljima do sukoba među narodima, nadbiskup je podsjetio na Isusov primjer i njegove preobražene rane koje ne ostaju u boli, već postaju znakovi pobjede.

Poručio je da rane iz prošlosti ne smiju biti prepreka, nego poticaj na praštanje. "Praštanje nije slabost, već čin koji oslobađa i omogućuje izgradnju zajedništva tamo gdje je ono narušeno egoizmom i nepovjerenjem", rekao je.

Istaknuo je kako se novi život u uskrslom Kristu očituje kroz konkretna djela solidarnosti i odgovornosti prema drugima u svakodnevici. "Kršćanski život nije autentičan ako nema usklađenosti između onoga što vjerujemo i onoga kako živimo. To znači biti ponizan, služiti drugima i aktivno se zalagati za pravednije društvo", dodao je Zgrablić.

Na kraju je pozvao vjernike da obrate pozornost na najranjivije - bolesne, osobe s invaliditetom i sve koji nose teške životne terete. Uputio im je uskrsnu čestitku, kao i svim djelatnicima hitnih i sigurnosnih službi koji se brinu za zdravlje i sigurnost građana.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
