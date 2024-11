Zagreb će naplaćivati parkiranje i nedjeljom. Provjerili smo kako je u ostalim većim gradovima

Podijeli :

Pola godine uoči lokalnih izbora, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uhvatio se u koštac s problemom parkiranja u gradu koji iz godine u godinu raste proporcionalno rastu broja vozila.

Prvi Tomaševićev veliki korak u pokušaju rješavanja problema manjka parkirališnih mjesta, naročito u središtu grada, bilo je nedavno uvođenje novog režima naplate, tzv. blokovsko parkiranje.

U nedavnom intervjuu na N1 Tomislav Tomašević je kazao kako očekuje da će s tom odlukom biti smanjen broj povlaštenih parkirališnih karata. Prije toga gradonačelnik Tomašević pohvalio se još nekim manjim mjerama poput revizije terasa ugostiteljskih objekata koje se nalaze na parkirališnim mjestima čime je, kaže, oslobođeno tristotinjak mjesta. Također je rekao kako je revizijom rezerviranih parkirališnih mjesta “oslobođeno” oko 350 istih.

Sljedeća velika promjena u nizu trebala bi se dogoditi sredinom ovog mjeseca nakon što je većina zastupnika u Gradskoj supštini prihvatila Tomaševićev prijedlog za produženje vremena naplate parkiranja u prvoj zoni radnim danima i subotom do ponoći te uvođenje naplate i nedjeljom do 15 sati u toj zoni. Ta je odluka, kao i prethodna o blokovskom parkiranju, naišla na žestoke kritike oporbenih vijećnika u Skupštini.

Provjerili smo kako je s naplatom parkiranja u preostalih devet od deset najvećih gradova u Hrvatskoj plaća li se i ondje parkiranje nedjeljom.

Takav režim naplate iznimka je tek u nekoliko gradova i to jadranskih, ali samo u ljetnom razdoblju, odnosno u turističkoj sezoni, dok je u većini gradova parkiranje nedjeljom i blagdanima besplatno. To se odnosi na ulična parkirališta, ne i izvanulična (javne garaže, parkirališta pod ramopom) gdje se u pravilu parkiranje naplaćuje svih sedam dana u tjednu.

Split

U Splitu, drugom najvećem gradu u Hrvatskoj, o parkiranju na javnim površinama brine tvrtka Split parking. U gradskoj upravi rekli su nam da Split parking raspolaže s 1918 parkirnih mjesta na uličnim, 3441 mjestom na vanuličnim parkiralištima te 3586 garažnim parkirnim mjestom, što ukupno daje brojku od 8945 parkirnih mjesta pod upravljanjem spomenute tvrtke.

Na uličnim parkiralištima u sve četiri zone naplate parkiranje se naplaćuje radnim danima te subotom do 14 sati, ali ne i nedjeljom. Naplata se u iznosima razlikuje u zimskom i ljetnom periodu Zimski traje od 1. listopada do 30. travnja. Nedjeljom se parkiranje plaća na izvanuličnim parkiralištima, ali to su javne garaže i parkirališta pod rampom.

Rijeka

U Rijeci se u svim zonama parkiranje naplaćuje radnim danima od 7 do 21 sat, subotom od 7 do 14, a jedino se u 0. zoni parkiranje naplaćuje i nedjeljom, ali samo u nekoliko ulica oko Gradske tržnice i to od 7 do 12 sati.

Osijek

U Osijeku je parkiranje s naplatom organizirano u tri zone. U svima se radnim danom parkiranje plaća od 7 do 20, a subotom od 7 do 15 sati, dok je nedjeljom i blagdanima besplatno.

Zadar

Parkiranje u Zadru organizirano je u četiri zone naplate s tim da, kao i u Splitu, zbog turističke sezone postoje zimski i ljetni režim naplate. U zimskom režimu parkiranje u sve četiri zone naplaćuje se radnim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 14, dok je parkiranje nedjeljom i blagdanima besplatno.

Iznimka od toga je parkiranje kod Autobusnog kolodvora koje se svih sedam dana u tjednu naplaćuje od 8 do 22 sata, s tim da je prvi sat parkiranja besplatan. Ljetni režim traje od 1. svibnja do 30. rujna kada je cijena parkiranja viša, a u samoj turističkoj sezoni – od 15. lipnja do 31. kolovoza – parkiranje se naplaćuje i nedjeljom te blagdanima.

Velika Gorica

U Velikoj Gorici naplata parkiranja organizirana je u dvije zone. U prvoj po cijeni od 50 centi, a u drugoj 40 centi za sat vremena parkiranja. Naplata traje ponedjeljkom i četvrtkom od 7 do 18 sati, a utorkom, srijedom i petkom od 7 do 15 sati. Subotom se parkrianje naplaćuje od 7 do 14 sati, a nedjeljom je besplatno.

Pula

U svim zonama naplate parkiranja u Puli, a ukupno ih je sedam, u ljetnom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna parkiranje se plaća svakodnevno, uključujući nedjelju, od 7 do 22 sata, a od 1. srpnja do 1. kolovoza od 7 do 24 sata. Izvan toga, u zimskom razdoblju, nedjeljom se parkiranje ne naplaćuje, a subotom do 17 ili do 20 sati, ovisno o zoni parkiranja.

Slavonski Brod

Naplata parkiranja na javnim parkiralištima u dvije zone naplate u Slavonskom Brodu na snazi je radnim danima od 7 do 20, a subotom i dan uoči blagdana od 7 do 16 sati. Nedjeljom nema naplate.

Karlovac

U Karlovcu je javno parkiranje organizirano u dvije zone. U obje radnim danima traje od 7 do 19 sati, subotom od 7 do 13, a nedjeljom i praznicima nema naplate.

Varaždin

U Varaždinu postoje tri zone parkiranja. Osim naplate radnim danima, parkiranje se plaća i subotom do 13 sati. Nedjeljom i blagdanima ne naplaćuje se.

