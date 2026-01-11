Oglas

Pokušaj ubojstva u Zagrebu: Muškarca pokušao napasti nožem pa izvadio pištolj

N1 Info
11. sij. 2026. 13:32
scott-rodgerson-ffH_GkINfyY-unsplash
Unsplash/Ilustracija

Jučer je, oko 9 sati, u Domobranskoj ulici na zagrebačkom Črnomercu 51-godišnji muškarac napadnut je dok je sjedio u svom automobilu VW Touareg.

Napadač mu je prišao i prvo ga pokušao ozlijediti nožem, a kada se žrtva obranila, u nju je uperio i vatreno oružje. Muškarac je, srećom, uspio pobjeći neozlijeđen, a osumnjičeni je kasnije uhićen.

Napad nožem pa prijetnja pištoljem

Kako navodi policija, 51-godišnjak se uspio obraniti od napada nožem, nakon čega je napadač potegnuo vatreno oružje. Nakon što je vidio oružje, 51-godišnjak je uspio pobjeći s mjesta događaja.

Napadač se nakon toga svojim osobnim automobilom marke Mazda, zagrebačkih registarskih oznaka, također udaljio u nepoznatom smjeru.

Osumnjičeni pronađen u prometu

Policijski službenici odmah su pokrenuli ciljanu potragu te su 70-godišnjeg muškarca, koji se dovodi u vezu s počinjenjem ovog kaznenog djela, ubrzo uočili u prometu na području Novog Zagreba.

U njegovom vozilu pronađeni su i oduzeti nož i vatreno oružje. Muškarac je uhićen i priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje kojim će se utvrditi sve okolnosti događaja.

