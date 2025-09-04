NEOBIČAN SLUČAJ, BLAGO REČENO
Zagrepčanin odselio, a računi za otpad i dalje stižu. "Rekli su da ću plaćati još godinu dana"
Ovih dana javio nam se Zagrepčanin P.R. (podaci poznati redakciji) iznijevši nam nejasnu mu situaciju u kojoj se našao s plaćanjem odvoza otpada.
Oglas
Kaže da od srpnja ove godine Čistoći, podružnici Zagrebačkog holdinga, dvaput plaća odvoz otpada. Jednom za odvoz s adrese na kojoj je donedavno stanovao, a drugi put s adrese na kojoj on i supruga sada stanuju kao podstanari.
Kvaka je u tome da kuće na Črnomercu u kojoj su donedavno stanovali i imali prebivalište - uskoro neće biti.
Sve odjavio bez problema osim odvoza otpada
Parcelu na kojoj se kuća nalazi prodao je investitoru koji će je uskoro srušiti i ondje graditi stambenu zgradu. Nakon što je prodao parcelu s kućom, naš sugovornik početkom ljeta je otišao u Elektru i Vodoospkrbu i odvodnju (ViO) odjaviti brojila za struju i vodu.
"Podnio sam zahtjeve da mi iskopčaju brojila i sve je sređeno bez problema. Na kraju sam, u lipnju, išao u Zagrebački holding odjaviti i kante za otpad - miješani, plastični i papirnati - čija pražnjenja mjesečno plaćam oko 35 eura. Tamo sam objasnio što želim. Vidjeli su da više ne živim na toj adresi, pokazao sam i rješenje za rušenje objekta no rekli su mi da ne mogu odjaviti kante za otpad još godinu dana i da ću nakon godinu dana biti brisan iz sustava", ispričao je ovaj Zagrepčanin, odnedavno umirovljenik.
Platio 'pražnjenje' praznih kanti
Zbunjen je, kaže, jer prema onome što mu je rečeno godinu dana bi trebao plaćati odvoz nepostojećeg otpada jer ga nema tko 'proizvesti'.
"Mora proći godina dana da mogu odjaviti te tri kante. Tako su mi rekli. Kante sam sklonio kad smo odselili u lipnju, ali za srpanj smo supruga i ja platili račun. Platili smo za prazne kante. I tako bi morali još godinu dana", govori nam P.R. zbunjen situacijom u kojoj se našao.
Pojašnjenje njegovog slučaja, moguće i još nekih građana, zatražili smo od Zagrebačkog holdinga i podružnice Čistoća. Objavit ćemo ga čim dobijemo odgovor na naš upit.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas