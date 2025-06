Zbog nedostatka kvoruma nije konstituirano Gradsko vijeće Đakova

"Nedopustivo je da se zavlačimo mjesecima. Ako treba, mi smo spremni i na kranju konzekvencu, a to su ponovni izbori za Gradsko vijeće, no moramo biti svjesni da time gubimo minimalno 6 mjeseci. Za Grad Đakovo nema projekata, razvoja, rebalansa gradskog proračuna za povećane potrebe za sport, nema upisa u vrtić u jesenskom roku", nabrajao je upitavši one koji nisu došli jesu li spremni na tu razinu odgovornosti.