Zbog redovitih letačkih aktivnosti moguće probijanje zvučnog zida nad tri županije

Tijekom redovitih letačkih aktivnosti HRZ-a danas u vremenu od 10:45 do 12 sati očekuje se pojačana buka, javlja MORH
U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva će danas, 6. studenoga 2025., u vremenu od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Ličko – senjske, Zadarske i Primorsko – goranske županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo sve svoje aktivnosti provodi u područjima propisanih zona letova sukladno regulativi i pravilima koji reguliraju uporabu zračnog prostora u Republici Hrvatskoj.
Tijekom provedbe planiranog leta i uslijed probijanja zvučnog zida očekuje se kratkotrajna pojačana buka.
