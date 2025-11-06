Zbog redovitih letačkih aktivnosti moguće probijanje zvučnog zida nad tri županije

U okviru planiranih zadaća Hrvatskog ratnog zrakoplovstva piloti 191. eskadrile lovačkih aviona 91. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva će danas, 6. studenoga 2025., u vremenu od 10:45 do 12 sati provoditi redovite letačke aktivnosti tijekom kojih se može očekivati probijanje zvučnog zida na području Ličko – senjske, Zadarske i Primorsko – goranske županije na visini iznad 10 000 metara, uz pridržavanje svih sigurnosnih mjera.