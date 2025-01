Milanović: Zajamčiti sigurnost Hrvatske ključni je zadatak svih nas

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Predsjednik Republike Zoran Milanović povodom Dana međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dana mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja poslao je čestitku u kojoj ističe kako je zajamčiti sigurnost i mir Hrvatskoj prvi i glavni zadatak svih koji su dobili povjerenje za vođenje države.

“Na današnji dan 1992. godine Republika Hrvatska međunarodno je priznata. Bila je to potvrda hrvatske državnosti od suvremenog svijeta jer je država hrvatskog naroda postojala i priznavana je i stoljećima ranije. To priznanje hrvatske suverenosti i nezavisnosti došlo je nakon pravednog i obrambenog Domovinskog rata. Hrvatska borba za slobodu i neovisnost bila je jedinstvena, niti jedna članica Europske unije nije prošla put kakav je prošla Hrvatska. Naša je odgovornost danas i ubuduće da se to ne zaboravi, istinu o Domovinskom ratu moramo čuvati i prenositi na nove naraštaje ne s ciljem da se uzdignemo iznad drugih, već da svi znaju kako se Hrvatska sama obranila i oslobodila.

Međunarodno priznanje u takvim okolnostima bio je i moralni dug najvećeg dijela međunarodne zajednice koja je Hrvatsku ostavila samu kada joj je bilo najteže. Nikome ništa nismo dužni i nikome ništa nismo zamjerili jer smo i tada znali, kao što znamo i danas, kako je jedino nama istinski stalo do naše zemlje i do ljudi koji u njoj žive. U današnjem svijetu, koji se od tada dramatično promijenio, hrvatska država zato bezuvjetno zadržava pravo na svoj stav o svakom međunarodnom pitanju i bezuvjetno zadržava pravo da sama odlučuje o stvarima koje se tiču naših nacionalnih i državnih interesa. Zajamčiti sigurnost i mir Hrvatskoj prvi je i glavni zadatak svih nas koji smo dobili povjerenje za vođenje države”, poručio je Milanović.

“Kao što zahvalnost za međunarodno priznanje Hrvatske na današnji spomendan moramo iskazati prije svega hrvatskim braniteljima, tako smo dužni odati priznanje i svima koji su doprinijeli oslobađanju zadnjeg pedlja hrvatskog teritorija bez žrtava. Mirna reintegracija hrvatskog Podunavlja 1995. godine pokazala je kako smo u Domovinskom ratu željeli samo obraniti svoje te mirno živjeti i graditi zemlju na dobrobit hrvatskog naroda i svih njenih građana koji Hrvatsku smatraju svojom Domovinom. A u međunarodnim savezima biti jednakopravna članica s obvezama i pravima kakva imaju i sve druge države članice, ni manje ni više”, zaključuje se u čestitci Predsjednika Republike.

